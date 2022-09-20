В ХМАО перезапускают рекламную кампанию в поддержку службы по контракту

21 сентября 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Рекламы службы по контракту станет больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ХМАО перезапускают рекламную кампанию в поддержку службы в армии по контракту. В Ханты-Мансийске уже размещены рекламные баннеры со словами «Сила в правде» с хештегом «гордимся», аббревиатурой Z.O.V. и номером телефона «горячей линии». Подобные баннеры с рекламой службы по контракту размещены во многих городах Югры. Единый телефон, указанный на баннере, — телефон регионального контакт-центра. Сколько всего подобных банеров уже размещены в ХМАО и сколько еще появится — агентству выяснить не удалось. В адрес департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры направлен запрос, как и в адрес военного комиссариата округа. Ответы ожидаются. Масштабная акция в поддержку службы по контракту в ХМАО началась еще летом как часть федеральной PR-кампании при активной поддержке муниципальных и окружных властей. По словам военного комиссара Сургута Алексея Колядина, рекламе службы по контракту в данное время уделяется большое значение. «Чувствуем поддержку как окружных властей, так и муниципальных органов власти. Например, в Сургуте и районе очень много агитационных материалов. Помимо этого навстречу идут и предприниматели округа», — сообщил Колядин. Ранее URA.RU сообщало, что контрактников из ХМАО ждут выплаты за участие в спецоперации. Сумма достигает 500 тысяч рублей. Эта мера поддержки была определена правительством округа для поддержки участников спецоперации на Украине. О спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он сообщил, что эта вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донецка и Луганска от националистических батальонов Украины. Основная цель спецоперации денацификация и демилитаризация Украины. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО перезапускают рекламную кампанию в поддержку службы в армии по контракту. В Ханты-Мансийске уже размещены рекламные баннеры со словами «Сила в правде» с хештегом «гордимся», аббревиатурой Z.O.V. и номером телефона «горячей линии». Подобные баннеры с рекламой службы по контракту размещены во многих городах Югры. Единый телефон, указанный на баннере, — телефон регионального контакт-центра. Сколько всего подобных банеров уже размещены в ХМАО и сколько еще появится — агентству выяснить не удалось. В адрес департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры направлен запрос, как и в адрес военного комиссариата округа. Ответы ожидаются. Масштабная акция в поддержку службы по контракту в ХМАО началась еще летом как часть федеральной PR-кампании при активной поддержке муниципальных и окружных властей. По словам военного комиссара Сургута Алексея Колядина, рекламе службы по контракту в данное время уделяется большое значение. «Чувствуем поддержку как окружных властей, так и муниципальных органов власти. Например, в Сургуте и районе очень много агитационных материалов. Помимо этого навстречу идут и предприниматели округа», — сообщил Колядин. Ранее URA.RU сообщало, что контрактников из ХМАО ждут выплаты за участие в спецоперации. Сумма достигает 500 тысяч рублей. Эта мера поддержки была определена правительством округа для поддержки участников спецоперации на Украине. О спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он сообщил, что эта вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донецка и Луганска от националистических батальонов Украины. Основная цель спецоперации денацификация и демилитаризация Украины.