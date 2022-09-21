Челябинский губернатор дал важное указание чиновникам при мобилизации

Главы муниципалитетов Челябинской области должны оказывать полное содействие военкоматам в период мобилизации. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер 22 сентября на совещании с главами городов и районов.
«Правительству области и муниципалитетам оказать содействие военным комиссариатам и призывным комиссиям. Социальному блоку — обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой», — цитирует Текслера пресс-служба губернатора.
Говоря о семьях, в которых будут мобилизованы в армию, Текслер поручил обеспечить их заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Главам регионов поручено оказать необходимое содействие военным комиссариатам.
Мобилизованные будут проходить обучение, а затем отправятся в зону СВО. Спецоперация РФ на Украине идет седьмой месяц. Главной ее целью является защита населения Донбасса от украинских националистов.
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