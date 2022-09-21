Челябинский губернатор дал важное указание чиновникам при мобилизации

Челябинский губернатор дал указание главам содействовать военкоматам при мобилизации

22 сентября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы муниципалитетов Челябинской области должны оказывать полное содействие военкоматам в период мобилизации. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер 22 сентября на совещании с главами городов и районов. «Правительству области и муниципалитетам оказать содействие военным комиссариатам и призывным комиссиям. Социальному блоку — обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой», — цитирует Текслера пресс-служба губернатора. Говоря о семьях, в которых будут мобилизованы в армию, Текслер поручил обеспечить их заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Главам регионов поручено оказать необходимое содействие военным комиссариатам. Мобилизованные будут проходить обучение, а затем отправятся в зону СВО. Спецоперация РФ на Украине идет седьмой месяц. Главной ее целью является защита населения Донбасса от украинских националистов.

Главы муниципалитетов Челябинской области должны оказывать полное содействие военкоматам в период мобилизации. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер 22 сентября на совещании с главами городов и районов. «Правительству области и муниципалитетам оказать содействие военным комиссариатам и призывным комиссиям. Социальному блоку — обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой», — цитирует Текслера пресс-служба губернатора. Говоря о семьях, в которых будут мобилизованы в армию, Текслер поручил обеспечить их заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Главам регионов поручено оказать необходимое содействие военным комиссариатам. Мобилизованные будут проходить обучение, а затем отправятся в зону СВО. Спецоперация РФ на Украине идет седьмой месяц. Главной ее целью является защита населения Донбасса от украинских националистов.