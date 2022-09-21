21 сентября 2022

Челябинский губернатор дал важное указание чиновникам при мобилизации

Челябинский губернатор дал указание главам содействовать военкоматам при мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поручил обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главы муниципалитетов Челябинской области должны оказывать полное содействие военкоматам в период мобилизации. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер 22 сентября на совещании с главами городов и районов.

«Правительству области и муниципалитетам оказать содействие военным комиссариатам и призывным комиссиям. Социальному блоку — обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой», — цитирует Текслера пресс-служба губернатора.

Говоря о семьях, в которых будут мобилизованы в армию, Текслер поручил обеспечить их заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Главам регионов поручено оказать необходимое содействие военным комиссариатам.

Мобилизованные будут проходить обучение, а затем отправятся в зону СВО. Спецоперация РФ на Украине идет седьмой месяц. Главной ее целью является защита населения Донбасса от украинских националистов.

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Главы муниципалитетов Челябинской области должны оказывать полное содействие военкоматам в период мобилизации. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер 22 сентября на совещании с главами городов и районов. «Правительству области и муниципалитетам оказать содействие военным комиссариатам и призывным комиссиям. Социальному блоку — обеспечить семьи мобилизованных необходимой поддержкой», — цитирует Текслера пресс-служба губернатора. Говоря о семьях, в которых будут мобилизованы в армию, Текслер поручил обеспечить их заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Из резерва будет призвано 300 тысяч военнообязанных граждан. Главам регионов поручено оказать необходимое содействие военным комиссариатам. Мобилизованные будут проходить обучение, а затем отправятся в зону СВО. Спецоперация РФ на Украине идет седьмой месяц. Главной ее целью является защита населения Донбасса от украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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