Глава Запорожья анонсировал продление референдума из-за неосвобожденных территорий

27 сентября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Референдум в Запорожье может быть продлен Фото: Вова Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Референдум на оккупированных Киевом территориях Запорожья продолжится после их освобождения. Об этом рассказал глава Запорожья Евгений Балицкий. Тем самым, он анонсировал продление референдума. «На оккупированной Киевом территории Запорожской области референдум пройдет после ее освобождения — глава региона Евгений Балицкий. Ранее URA.RU писало, что около 70% жителей Запорожья проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.

Референдум на оккупированных Киевом территориях Запорожья продолжится после их освобождения. Об этом рассказал глава Запорожья Евгений Балицкий. Тем самым, он анонсировал продление референдума. «На оккупированной Киевом территории Запорожской области референдум пройдет после ее освобождения — глава региона Евгений Балицкий. Ранее URA.RU писало, что около 70% жителей Запорожья проголосовали на референдуме о присоединении к РФ. Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.