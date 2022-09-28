Госдума: списки выезжающих за границу россиян не ведутся

Власти не ведут списки выезжающих за границу Россиян. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
«Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Из его слов следует, что перемещения за границу и так отслеживаются, благодаря единой системе данных.
С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Это решение принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи со спецоперацией на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее на портале «Объясняем.рф» пояснили, кому можно покидать территорию РФ — мужчинам призывного возраста, которые пока не мобилизованы.
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Власти не ведут списки выезжающих за границу Россиян. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «Во-первых, списки никакие составлять не надо. Есть единая база пересекающих границу РФ. Кто границу пересек, в этой единой базе отражаются», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». Из его слов следует, что перемещения за границу и так отслеживаются, благодаря единой системе данных. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. Это решение принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи со спецоперацией на территории Украины, цель которой — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Ранее на портале «Объясняем.рф» пояснили, кому можно покидать территорию РФ — мужчинам призывного возраста, которые пока не мобилизованы.