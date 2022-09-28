«Объясняем.рф» рассказали, кому можно покидать территорию РФ

Как объясняет портал информирования, мужчины призывного возраста могут выезжать за границу
новость из сюжетаМобилизация в России
При введении частичной мобилизации, мужчины призывного возраста могут выезжать за границу. Об этом сообщается на интернет-ресурсе для информирования.
«В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается», — ответили на портале «Объясняем.рф». С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
Всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В приоритете на мобилизацию являются граждане призывного возраста, имеющие определенные специальности и опыт.
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