«Объясняем.рф» рассказали, кому можно покидать территорию РФ

«Объясняем.рф»: граждане призывного возраста могут выезжать за границу
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Отправка мобилизованных. Курган
Как объясняет портал информирования, мужчины призывного возраста могут выезжать за границу Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

При введении частичной мобилизации, мужчины призывного возраста могут выезжать за границу. Об этом сообщается на интернет-ресурсе для информирования.

«В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается», — ответили на портале «Объясняем.рф». С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

Всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В приоритете на мобилизацию являются граждане призывного возраста, имеющие определенные специальности и опыт.

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При введении частичной мобилизации, мужчины призывного возраста могут выезжать за границу. Об этом сообщается на интернет-ресурсе для информирования. «В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается», — ответили на портале «Объясняем.рф». С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В приоритете на мобилизацию являются граждане призывного возраста, имеющие определенные специальности и опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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