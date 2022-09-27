Парикмахерская в ХМАО начала бесплатно стричь мобилизованных

Чтобы бесплатно подстричься, нужно предъявить повестку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Нягани парикмахерская организовала для мобилизованных земляков бесплатные стрижки. Призывникам достаточно иметь при себе повестку. Об этом URA.RU рассказали в самом салоне.

«Как можно в такой ситуации не помогать людям, когда ты со слезами на глазах их обнимаешь и провожаешь. Они благодарят и обещают вернуться, а для меня подстричь человека — это не трудно. Людям приятно, а мы можем, хоть и немного, но помочь нашим мобилизованным и их семьям», — прокомментировала корреспонденту агентства руководитель салона Елена Измайлова.

По словам парикмахера, за бесплатной стрижкой в салон уже обратились больше 30 призывников. Военнослужащим достаточно показать на месте повестку.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным землякам. В Нижневартовске волонтеры собирают медицинские препараты, теплую одежду и снаряжение для мобилизованных. Тем временем швейная мастерская в Югорске стала шить вещи для солдат.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на спецоперацию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.