28 сентября 2022

В ХМАО стартовал международный промышленный форум

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Форум Команда Югры. Сургут, единая россия хмао
В ХМАО приехали делегации Беларуси и Казахстана Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) стартовал XI Югорский промышленно-инвестиционный форум, на который пригласили представителей бизнес-сообщества Казахстана и Беларуси. Мероприятие посетили губернатор округа Наталья Комарова и несколько ее заместителей. Об этом власти региона рассказали в своем telegram-канале.

«Главная тема форума — импортозамещение в нефтегазовом машиностроении, повышение производственной эффективности и развитие промышленной инфраструктуры. Организаторы форума пригласили руководителей и представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности торговли РФ, Фонда развития промышленности, Российского союза промышленников и других ассоциаций и объединений», — уточнили в telegram-канале Югра Z Официально.

Делегацию из Беларуси пригласили во время поездки делегации ХМАО. Торговый оборот Югры с республикой оценивается в 1,7 млрд. долларов.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) стартовал XI Югорский промышленно-инвестиционный форум, на который пригласили представителей бизнес-сообщества Казахстана и Беларуси. Мероприятие посетили губернатор округа Наталья Комарова и несколько ее заместителей. Об этом власти региона рассказали в своем telegram-канале. «Главная тема форума — импортозамещение в нефтегазовом машиностроении, повышение производственной эффективности и развитие промышленной инфраструктуры. Организаторы форума пригласили руководителей и представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности торговли РФ, Фонда развития промышленности, Российского союза промышленников и других ассоциаций и объединений», — уточнили в telegram-канале Югра Z Официально. Делегацию из Беларуси пригласили во время поездки делегации ХМАО. Торговый оборот Югры с республикой оценивается в 1,7 млрд. долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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