В ХМАО стартовал международный промышленный форум

29 сентября 2022 в 22:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО приехали делегации Беларуси и Казахстана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) стартовал XI Югорский промышленно-инвестиционный форум, на который пригласили представителей бизнес-сообщества Казахстана и Беларуси. Мероприятие посетили губернатор округа Наталья Комарова и несколько ее заместителей. Об этом власти региона рассказали в своем telegram-канале. «Главная тема форума — импортозамещение в нефтегазовом машиностроении, повышение производственной эффективности и развитие промышленной инфраструктуры. Организаторы форума пригласили руководителей и представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности торговли РФ, Фонда развития промышленности, Российского союза промышленников и других ассоциаций и объединений», — уточнили в telegram-канале Югра Z Официально. Делегацию из Беларуси пригласили во время поездки делегации ХМАО. Торговый оборот Югры с республикой оценивается в 1,7 млрд. долларов.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) стартовал XI Югорский промышленно-инвестиционный форум, на который пригласили представителей бизнес-сообщества Казахстана и Беларуси. Мероприятие посетили губернатор округа Наталья Комарова и несколько ее заместителей. Об этом власти региона рассказали в своем telegram-канале. «Главная тема форума — импортозамещение в нефтегазовом машиностроении, повышение производственной эффективности и развитие промышленной инфраструктуры. Организаторы форума пригласили руководителей и представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности торговли РФ, Фонда развития промышленности, Российского союза промышленников и других ассоциаций и объединений», — уточнили в telegram-канале Югра Z Официально. Делегацию из Беларуси пригласили во время поездки делегации ХМАО. Торговый оборот Югры с республикой оценивается в 1,7 млрд. долларов.