Белорусских бизнесменов пригласили в ХМАО

19 августа 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

В ХМАО большой интерес к белорусской продукции из-за ее экологичности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Белорусских бизнесменов пригласили на Югорский промышленный инвестиционный форум, запланированный на осень. Об этом URA.RU сообщил руководитель делегации ХМАО на «Днях Югры» в Белоруссии вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Чтобы складывалась с белорусскими компаниями долгосрочная кооперация, мы пригласили белорусских бизнесменов на Югорский промышленный инвестиционный форум. Это довольно большой перечень компаний, продукцию которых можно направить на импортозамещение. Договорились, что ЮПИФу подготовимся с точки зрения каких-то конкретных компаний (сейчас первичную информацию отдали). А на Югорском промышленном инвестиционном форуме постараемся какие-то конкретные соглашения подписать. Белорусские бизнесмены подтвердили свое участие. Формат делегации определяют», — сообщил Генкель.



В ХМАО, по статистическим данным, большой спрос на белорусскую продукцию. Во многом, это объясняет торговый оборот с республикой в 1,7 млрд. долларов. С началом «Дней Югры» в Белоруссии прошли встречи в министерстве энергетики в национальном собрании Белоруссии. Ранее URA.RU сообщало о работе делегации ХМАО по импортозамещению, в программе которой осмотр возможностей и переговоры с белорусскими предприятиями. Среди них ОАО «Амкорд» (производство и реализация специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной и лесной отраслей), ОАО «Минский тракторный завод» (производство снегоуплотнительных машин (ратраков) для подготовки лыжных трасс) и ООО «Арматурные технологии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Белорусских бизнесменов пригласили на Югорский промышленный инвестиционный форум, запланированный на осень. Об этом URA.RU сообщил руководитель делегации ХМАО на «Днях Югры» в Белоруссии вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Чтобы складывалась с белорусскими компаниями долгосрочная кооперация, мы пригласили белорусских бизнесменов на Югорский промышленный инвестиционный форум. Это довольно большой перечень компаний, продукцию которых можно направить на импортозамещение. Договорились, что ЮПИФу подготовимся с точки зрения каких-то конкретных компаний (сейчас первичную информацию отдали). А на Югорском промышленном инвестиционном форуме постараемся какие-то конкретные соглашения подписать. Белорусские бизнесмены подтвердили свое участие. Формат делегации определяют», — сообщил Генкель. В ХМАО, по статистическим данным, большой спрос на белорусскую продукцию. Во многом, это объясняет торговый оборот с республикой в 1,7 млрд. долларов. С началом «Дней Югры» в Белоруссии прошли встречи в министерстве энергетики в национальном собрании Белоруссии. Ранее URA.RU сообщало о работе делегации ХМАО по импортозамещению, в программе которой осмотр возможностей и переговоры с белорусскими предприятиями. Среди них ОАО «Амкорд» (производство и реализация специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной и лесной отраслей), ОАО «Минский тракторный завод» (производство снегоуплотнительных машин (ратраков) для подготовки лыжных трасс) и ООО «Арматурные технологии».