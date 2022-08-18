Белорусских бизнесменов пригласили в ХМАО

Белорусских бизнесменов пригласили на Югорский промышленный инвестиционный форум, запланированный на осень. Об этом URA.RU сообщил руководитель делегации ХМАО на «Днях Югры» в Белоруссии вице-губернатор Югры Роман Генкель.
«Чтобы складывалась с белорусскими компаниями долгосрочная кооперация, мы пригласили белорусских бизнесменов на Югорский промышленный инвестиционный форум. Это довольно большой перечень компаний, продукцию которых можно направить на импортозамещение. Договорились, что ЮПИФу подготовимся с точки зрения каких-то конкретных компаний (сейчас первичную информацию отдали). А на Югорском промышленном инвестиционном форуме постараемся какие-то конкретные соглашения подписать. Белорусские бизнесмены подтвердили свое участие. Формат делегации определяют», — сообщил Генкель.
В ХМАО, по статистическим данным, большой спрос на белорусскую продукцию. Во многом, это объясняет торговый оборот с республикой в 1,7 млрд. долларов. С началом «Дней Югры» в Белоруссии прошли встречи в министерстве энергетики в национальном собрании Белоруссии.
Ранее URA.RU сообщало о работе делегации ХМАО по импортозамещению, в программе которой осмотр возможностей и переговоры с белорусскими предприятиями. Среди них ОАО «Амкорд» (производство и реализация специальных машин для дорожно-строительной, логистической, коммунальной и лесной отраслей), ОАО «Минский тракторный завод» (производство снегоуплотнительных машин (ратраков) для подготовки лыжных трасс) и ООО «Арматурные технологии».
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