Правительство ХМАО выделило дополнительные миллионы на мобилизацию

Правительство ХМАО приняло решение о выделении из резервного фонда дополнительных 4,7 млн рублей на обеспечение мобилизации в муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты мобилизованным. Кроме того, будут перераспределены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на исполнение региональных госпрограмм», — уточнила исполняющая обязанности директора департамента финансов региона Светлана Попкова.
Мобилизация была объявлена 21 сентября. Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»