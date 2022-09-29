29 сентября 2022
28 сентября 2022

Правительство ХМАО выделило дополнительные миллионы на мобилизацию

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Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Правительство ХМАО добавило почти 5 миллионов на мобилизацию Фото:
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Мобилизация в России

Правительство ХМАО приняло решение о выделении из резервного фонда дополнительных 4,7 млн рублей на обеспечение мобилизации в муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты мобилизованным. Кроме того, будут перераспределены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на исполнение региональных госпрограмм», — уточнила исполняющая обязанности директора департамента финансов региона Светлана Попкова.

Мобилизация была объявлена 21 сентября. Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда.

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Правительство ХМАО приняло решение о выделении из резервного фонда дополнительных 4,7 млн рублей на обеспечение мобилизации в муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты мобилизованным. Кроме того, будут перераспределены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на исполнение региональных госпрограмм», — уточнила исполняющая обязанности директора департамента финансов региона Светлана Попкова. Мобилизация была объявлена 21 сентября. Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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