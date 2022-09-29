Правительство ХМАО выделило дополнительные миллионы на мобилизацию

29 сентября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАО добавило почти 5 миллионов на мобилизацию Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Правительство ХМАО приняло решение о выделении из резервного фонда дополнительных 4,7 млн рублей на обеспечение мобилизации в муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты мобилизованным. Кроме того, будут перераспределены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на исполнение региональных госпрограмм», — уточнила исполняющая обязанности директора департамента финансов региона Светлана Попкова. Мобилизация была объявлена 21 сентября. Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда.

Правительство ХМАО приняло решение о выделении из резервного фонда дополнительных 4,7 млн рублей на обеспечение мобилизации в муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Средства будут направлены на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий и выплаты мобилизованным. Кроме того, будут перераспределены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на исполнение региональных госпрограмм», — уточнила исполняющая обязанности директора департамента финансов региона Светлана Попкова. Мобилизация была объявлена 21 сентября. Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение экипировать мобилизованных югорчан. Деньги на обмундирование, средства связи и бронежилеты выделили из бюджетного фонда.