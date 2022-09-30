30 сентября 2022
29 сентября 2022

В Тюмени разместили баннер о Герое РФ, раненном во время СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, герой россии, звезда, медаль
Герой РФ Рустам Сайфуллин принимал участие в спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени на здании администрации Калининского округа разместили патриотический баннер, посвященный Герою России Рустаму Сайфуллину (уроженец села Вагай Тюменской области). Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«На здании управы Калининского административного округа размещен фотопортрет и информация о подвиге Героя России Рустама Галиевича Сайфуллина. Здание управы было выбрано неслучайно. Это знаковое место — рядом находятся учебные заведения и административные здания, военное училище», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бомба упала тюменцу под ноги, но он выжил. Мужчине присвоили звание Героя России. В Вагайском районе его именем назовут школу. После реабилитации мужчина займет пост заместителя начальника ТВВИКУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседней страны.

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В Тюмени на здании администрации Калининского округа разместили патриотический баннер, посвященный Герою России Рустаму Сайфуллину (уроженец села Вагай Тюменской области). Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «На здании управы Калининского административного округа размещен фотопортрет и информация о подвиге Героя России Рустама Галиевича Сайфуллина. Здание управы было выбрано неслучайно. Это знаковое место — рядом находятся учебные заведения и административные здания, военное училище», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бомба упала тюменцу под ноги, но он выжил. Мужчине присвоили звание Героя России. В Вагайском районе его именем назовут школу. После реабилитации мужчина займет пост заместителя начальника ТВВИКУ. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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