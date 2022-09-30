В Тюмени разместили баннер о Герое РФ, раненном во время СВО. Фото

01 октября 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Герой РФ Рустам Сайфуллин принимал участие в спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюмени на здании администрации Калининского округа разместили патриотический баннер, посвященный Герою России Рустаму Сайфуллину (уроженец села Вагай Тюменской области). Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «На здании управы Калининского административного округа размещен фотопортрет и информация о подвиге Героя России Рустама Галиевича Сайфуллина. Здание управы было выбрано неслучайно. Это знаковое место — рядом находятся учебные заведения и административные здания, военное училище», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бомба упала тюменцу под ноги, но он выжил. Мужчине присвоили звание Героя России. В Вагайском районе его именем назовут школу. После реабилитации мужчина займет пост заместителя начальника ТВВИКУ. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседней страны. Фото: скрин из видео с telegram-канала Руслана Кухарука

В Тюмени на здании администрации Калининского округа разместили патриотический баннер, посвященный Герою России Рустаму Сайфуллину (уроженец села Вагай Тюменской области). Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «На здании управы Калининского административного округа размещен фотопортрет и информация о подвиге Героя России Рустама Галиевича Сайфуллина. Здание управы было выбрано неслучайно. Это знаковое место — рядом находятся учебные заведения и административные здания, военное училище», — написал мэр Тюмени в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Рустам Сайфуллин был ранен в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Бомба упала тюменцу под ноги, но он выжил. Мужчине присвоили звание Героя России. В Вагайском районе его именем назовут школу. После реабилитации мужчина займет пост заместителя начальника ТВВИКУ. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседней страны.