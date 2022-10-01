01 октября 2022
30 сентября 2022

На реке в ЯНАО загорелся теплоход

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, река кама, виды города пермь, прогулочный теплоход
В ЧП никто не пострадал (фото из архива) Фото:

На реке Пур в Пуровском районе (ЯНАО) на ходу загорелся правый двигатель теплохода «Ляд Айваседо». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«02.10.2022 на 192 км реки Пур Пуровского района ЯНАО при движении теплохода КС-162 „Ляд Айваседо“ по маршруту п. Уренгой-п.Самбург произошло задымление в машинном отделении по причине возгорания правого двигателя. Возгорание незамедлительно ликвидировано с помощью системы пожаротушения. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — указано в сообщении.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. Также сообщается, что теплоход принадлежит АО «Северречфлот».

Ранее URA.RU сообщало, что теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются.

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На реке Пур в Пуровском районе (ЯНАО) на ходу загорелся правый двигатель теплохода «Ляд Айваседо». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «02.10.2022 на 192 км реки Пур Пуровского района ЯНАО при движении теплохода КС-162 „Ляд Айваседо“ по маршруту п. Уренгой-п.Самбург произошло задымление в машинном отделении по причине возгорания правого двигателя. Возгорание незамедлительно ликвидировано с помощью системы пожаротушения. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды нет», — указано в сообщении. Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка. Также сообщается, что теплоход принадлежит АО «Северречфлот». Ранее URA.RU сообщало, что теплоход «РТ-403» (буксир), совершавший рейс по реке Пур в Пуровском районе ЯНАО, по невыясненным причинам получил пробоину в носовой части. Обстоятельства происшествия выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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