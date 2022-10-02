В Тюмени малые партии освободили от сбора подписей. Список

03 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Ближайшие крупные выборы пройдут в Тюменской области в 2023 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские отделения партий «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» освобождены от сбора подписей для своих кандидатов на муниципальных и областных выборах. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «При участии в выборах депутатов законодательного органа субъекта РФ и, представительных органов муниципальных образований в данном субъекте РФ, выдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей», — говорится в решении избиркома. Полностью утвержденный список выглядит так: — Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

— Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;

— Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»;

— Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

— Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

— Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Ближайшие крупные выборы пройдут в Тюменской области в 2023 году. На них буден избраны губернатор, а также новый созыв городской думы Тюмени.

Тюменские отделения партий «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» освобождены от сбора подписей для своих кандидатов на муниципальных и областных выборах. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «При участии в выборах депутатов законодательного органа субъекта РФ и, представительных органов муниципальных образований в данном субъекте РФ, выдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей», — говорится в решении избиркома. Полностью утвержденный список выглядит так: Ближайшие крупные выборы пройдут в Тюменской области в 2023 году. На них буден избраны губернатор, а также новый созыв городской думы Тюмени.