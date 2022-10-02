Тюменские отделения партий «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» освобождены от сбора подписей для своих кандидатов на муниципальных и областных выборах. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии.
«При участии в выборах депутатов законодательного органа субъекта РФ и, представительных органов муниципальных образований в данном субъекте РФ, выдвижение кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей», — говорится в решении избиркома. Полностью утвержденный список выглядит так:
- — Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- — Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- — Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;
- — Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»;
- — Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
- — Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
- — Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Ближайшие крупные выборы пройдут в Тюменской области в 2023 году. На них буден избраны губернатор, а также новый созыв городской думы Тюмени.
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