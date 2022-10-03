Кредитные каникулы мобилизованным ХМАО помогут оформить командиры военных частей

04 октября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Жены мобилизованных ХМАО столкнулись с проблемой оформления кредитных каникул Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Кредитные каникулы мобилизованным можно оформить, если доверенность заверит командир военной части. Об этом журналисту URA.RU рассказала руководитель пресс-службы Сбербанка в ХМАО Ирина Богдан. «Если член семьи не является участником кредитной сделки (например, созаемщиком), то подать предварительную заявку на кредитные каникулы для военнослужащих можно в офисе банка — при наличии доверенности, заверенной нотариусом или командиром (начальником) воинской части, соединения либо учреждения, где проходит службу заемщик», — прокомментировала Богдан. Таким образом, если мобилизованный уезжает в военно-учебный центр, не успев оформить нотариальную доверенность на жену или другого члена семьи, он может уже из военной части отправить доверенность, заверенную командиром, по почте или курьером. «Также подать предварительную заявку может сам заемщик, позвонив по телефону 8-800-200-82-00 или через веб-версию „Сбербанк Онлайн“ (в разделе „Финансовые трудности“, „Реструктуризация“, причина: „Призыв в армию“)», — уточнила Богдан. Ранее URA.RU писало о разъяснениях военкомата ХМАО, сотрудники которого продолжают рассылать повестки после объявления о выполнении плана по мобилизации. По словам военкомов, жители продолжают получать повестки для уточнения данных.

Кредитные каникулы мобилизованным можно оформить, если доверенность заверит командир военной части. Об этом журналисту URA.RU рассказала руководитель пресс-службы Сбербанка в ХМАО Ирина Богдан. «Если член семьи не является участником кредитной сделки (например, созаемщиком), то подать предварительную заявку на кредитные каникулы для военнослужащих можно в офисе банка — при наличии доверенности, заверенной нотариусом или командиром (начальником) воинской части, соединения либо учреждения, где проходит службу заемщик», — прокомментировала Богдан. Таким образом, если мобилизованный уезжает в военно-учебный центр, не успев оформить нотариальную доверенность на жену или другого члена семьи, он может уже из военной части отправить доверенность, заверенную командиром, по почте или курьером. «Также подать предварительную заявку может сам заемщик, позвонив по телефону 8-800-200-82-00 или через веб-версию „Сбербанк Онлайн“ (в разделе „Финансовые трудности“, „Реструктуризация“, причина: „Призыв в армию“)», — уточнила Богдан. Ранее URA.RU писало о разъяснениях военкомата ХМАО, сотрудники которого продолжают рассылать повестки после объявления о выполнении плана по мобилизации. По словам военкомов, жители продолжают получать повестки для уточнения данных.