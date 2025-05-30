30 мая 2025

В городе ХМАО сработала система экстренного оповещения населения. Видео

В Нижневартовске громкоговорители предупредили жителей о шторме
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска услышали сообщения из громкоговорителей 30 мая
Жители Нижневартовска услышали сообщения из громкоговорителей 30 мая Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 мая в районе набережной неожиданно для гуляющих сработала система экстренного оповещения. Из громкоговорителей раздалось штормовое предупреждение и жителям рекомендовали идти домой. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«На набережной возле стадиона. Сколько здесь живу, никогда такого оповещения не было», — поделилась югорчанка в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Жители города в местных пабликах задаются вопросом – что же это значило? Из громкоговорителя вартовчан предупредили штормовом предупреждении и рекомендовали немедленно проследовать домой.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии города с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Ранее подобные проверки проходили в утренние часы. Однако они затрагивали и другие города округа и в целом страны.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 мая в районе набережной неожиданно для гуляющих сработала система экстренного оповещения. Из громкоговорителей раздалось штормовое предупреждение и жителям рекомендовали идти домой. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «На набережной возле стадиона. Сколько здесь живу, никогда такого оповещения не было», — поделилась югорчанка в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия». Жители города в местных пабликах задаются вопросом – что же это значило? Из громкоговорителя вартовчан предупредили штормовом предупреждении и рекомендовали немедленно проследовать домой. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии города с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается. Ранее подобные проверки проходили в утренние часы. Однако они затрагивали и другие города округа и в целом страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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