В Нижневартовске (ХМАО) вечером 30 мая в районе набережной неожиданно для гуляющих сработала система экстренного оповещения. Из громкоговорителей раздалось штормовое предупреждение и жителям рекомендовали идти домой. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«На набережной возле стадиона. Сколько здесь живу, никогда такого оповещения не было», — поделилась югорчанка в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».
Жители города в местных пабликах задаются вопросом – что же это значило? Из громкоговорителя вартовчан предупредили штормовом предупреждении и рекомендовали немедленно проследовать домой.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии города с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Ранее подобные проверки проходили в утренние часы. Однако они затрагивали и другие города округа и в целом страны.
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