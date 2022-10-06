В Пермском крае осужден мужчина, убивший свою мать

Пермяка, убившего свою мать, приговорили к 8 годам лишения свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, татуировки, суд, правоохранительные органы, наручники
Осужденный избивал 63-летнюю мать ногами и руками, из-за чего та скончалась Фото:

В Красновишерске (Пермский край) суд приговорил местного жителя за убийство матери к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 24-летнему жителю города Красновишерск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», — говорится на сайте.

Следствие установило, что осужденный совершил убийство 63-летней матери дома 9 мая 2022 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязни он начал избивать руками и ногами свою родственницу. На следующий день женщину госпитализировали, но, несмотря на это, через несколько дней пострадавшая скончалась.

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В Красновишерске (Пермский край) суд приговорил местного жителя за убийство матери к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 24-летнему жителю города Красновишерск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», — говорится на сайте. Следствие установило, что осужденный совершил убийство 63-летней матери дома 9 мая 2022 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязни он начал избивать руками и ногами свою родственницу. На следующий день женщину госпитализировали, но, несмотря на это, через несколько дней пострадавшая скончалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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