В Пермском крае осужден мужчина, убивший свою мать

Пермяка, убившего свою мать, приговорили к 8 годам лишения свободы

06 октября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Осужденный избивал 63-летнюю мать ногами и руками, из-за чего та скончалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красновишерске (Пермский край) суд приговорил местного жителя за убийство матери к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 24-летнему жителю города Красновишерск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», — говорится на сайте. Следствие установило, что осужденный совершил убийство 63-летней матери дома 9 мая 2022 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязни он начал избивать руками и ногами свою родственницу. На следующий день женщину госпитализировали, но, несмотря на это, через несколько дней пострадавшая скончалась.

В Красновишерске (Пермский край) суд приговорил местного жителя за убийство матери к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 24-летнему жителю города Красновишерск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима», — говорится на сайте. Следствие установило, что осужденный совершил убийство 63-летней матери дома 9 мая 2022 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязни он начал избивать руками и ногами свою родственницу. На следующий день женщину госпитализировали, но, несмотря на это, через несколько дней пострадавшая скончалась.