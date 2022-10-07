Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ-2023

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Минпросвещения опубликовало расписание ЕГЭ Фото:

Министерство просвещения России утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов общеобразовательных школ. Соответствующий приказ опубликован на сайте правового регулирования.

Выпускные экзамены для школьников пройдут:

  • 24 мая (среда) — история, физика, биология;
  • 30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
  • 2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
  • 6 июня (вторник) — русский язык;
  • 9 июня (пятница) — математика;
  • 14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;
  • 17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Так, минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39.

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Министерство просвещения России утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов общеобразовательных школ. Соответствующий приказ опубликован на сайте правового регулирования. Выпускные экзамены для школьников пройдут: Ранее Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Так, минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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