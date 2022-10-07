Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ-2023

Минпросвещения опубликовало расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов общеобразовательных школ. Соответствующий приказ опубликован на сайте правового регулирования.
Выпускные экзамены для школьников пройдут:
- 24 мая (среда) — история, физика, биология;
- 30 мая (вторник) — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
- 2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
- 6 июня (вторник) — русский язык;
- 9 июня (пятница) — математика;
- 14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;
- 17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.
Ранее Минобрнауки РФ утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024 учебный год. Так, минимальные баллы по русскому языку, литературе и географии составляют 40. По математике, физике, биологии и химии — 39.
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