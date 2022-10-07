Под Челябинском сгорели два человека

Под Челябинском тушат ночной пожар Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

В селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области при тушении пожара найдены тела двух человек. Возгорание ликвидировано, ведется разбор и проливка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области.

«В настоящий момент сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на пожаре в селе Кулуево, Аргаяшского МР. По прибытию на место обнаружено горение неэксплуатируемых надворных построек, частичное обрушение. На месте пожара обнаружено двое погибших», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации экстренного ведомства, сейчас на месте работают 10 единиц техники и 28 человек. От МЧС прибыли две единицы техники, а также семь человек личного состава. В данный момент к месту происшествия направляется дознаватель.