07 октября 2022

Под Челябинском сгорели два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке
Под Челябинском тушат ночной пожар Фото:

В селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области при тушении пожара найдены тела двух человек. Возгорание ликвидировано, ведется разбор и проливка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области.

«В настоящий момент сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на пожаре в селе Кулуево, Аргаяшского МР. По прибытию на место обнаружено горение неэксплуатируемых надворных построек, частичное обрушение. На месте пожара обнаружено двое погибших», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации экстренного ведомства, сейчас на месте работают 10 единиц техники и 28 человек. От МЧС прибыли две единицы техники, а также семь человек личного состава. В данный момент к месту происшествия направляется дознаватель.

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В селе Кулуево Аргаяшского района Челябинской области при тушении пожара найдены тела двух человек. Возгорание ликвидировано, ведется разбор и проливка конструкций, сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области. «В настоящий момент сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на пожаре в селе Кулуево, Аргаяшского МР. По прибытию на место обнаружено горение неэксплуатируемых надворных построек, частичное обрушение. На месте пожара обнаружено двое погибших», — уточнили в пресс-службе ведомства. По информации экстренного ведомства, сейчас на месте работают 10 единиц техники и 28 человек. От МЧС прибыли две единицы техники, а также семь человек личного состава. В данный момент к месту происшествия направляется дознаватель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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