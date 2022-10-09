Евросоюз изменил подход к санкциям против России

РБК: под санкции попадут страны, оказывающие помощь РФ

10 октября 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Под санкции ЕС теперь попадают все, кто помогают России в обходе ограничений Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз изменил подход к санкциям против России — теперь под санкции будут попадать также граждане и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. «Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — поясняет управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски. Его слова приводит РБК. Если ранее под европейские санкции могли попасть только лица, кто напрямую был задействован в конфликте с Украиной, то сейчас под список попадают и те, кто просто оказывает помощь России в обходе санкций. Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, сообщает телеканал 360. На это уже отреагировали жители Германии, которые вышли на митинг перед Бундестагом с требованием отменить санкции против РФ, пишет Life . Говоря о санкциях в целом, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметил, что ЕС становится все труднее вводить новые антироссийские санкции, подчеркивает «Национальная служба новостей». Запад начал вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и демилитаризации страны.

Евросоюз изменил подход к санкциям против России — теперь под санкции будут попадать также граждане и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС. «Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам», — поясняет управляющий партнер брюссельской консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски. Его слова приводит РБК. Если ранее под европейские санкции могли попасть только лица, кто напрямую был задействован в конфликте с Украиной, то сейчас под список попадают и те, кто просто оказывает помощь России в обходе санкций. Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России 6 октября, сообщает телеканал 360. На это уже отреагировали жители Германии, которые вышли на митинг перед Бундестагом с требованием отменить санкции против РФ, пишет Life. Говоря о санкциях в целом, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметил, что ЕС становится все труднее вводить новые антироссийские санкции, подчеркивает «Национальная служба новостей». Запад начал вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и демилитаризации страны.