МИД Турции: разрыв отношений РФ и Запада неизбежно скажется на всех

Турция отказалась поддерживать введение односторонних санкций против России. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, разрыв отношений с РФ скажется на всем мировом сообществе.
«Мы видим, во что обходится разрыв отношений с Россией. Это неизбежно скажется на всех. Мы видим, что происходит с ценами на природный газ. Однако Турция не страдает от нехватки природного газа, такая ситуация наблюдается в других странах. Мы никогда не соглашаемся с односторонними санкциями», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVNET.LV. Отрывок из интервью опубликован в личном аккаунте Чавушоглу в соцсети.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Позже Еврокомиссия оценила экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета антироссийских ограничений в 123 млрд евро.
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