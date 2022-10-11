МИД Турции: разрыв отношений РФ и Запада неизбежно скажется на всех

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турция выступила против антироссийских санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция отказалась поддерживать введение односторонних санкций против России. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, разрыв отношений с РФ скажется на всем мировом сообществе.

«Мы видим, во что обходится разрыв отношений с Россией. Это неизбежно скажется на всех. Мы видим, что происходит с ценами на природный газ. Однако Турция не страдает от нехватки природного газа, такая ситуация наблюдается в других странах. Мы никогда не соглашаемся с односторонними санкциями», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVNET.LV. Отрывок из интервью опубликован в личном аккаунте Чавушоглу в соцсети.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Позже Еврокомиссия оценила экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета антироссийских ограничений в 123 млрд евро.

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Турция отказалась поддерживать введение односторонних санкций против России. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, разрыв отношений с РФ скажется на всем мировом сообществе. «Мы видим, во что обходится разрыв отношений с Россией. Это неизбежно скажется на всех. Мы видим, что происходит с ценами на природный газ. Однако Турция не страдает от нехватки природного газа, такая ситуация наблюдается в других странах. Мы никогда не соглашаемся с односторонними санкциями», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVNET.LV. Отрывок из интервью опубликован в личном аккаунте Чавушоглу в соцсети. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Позже Еврокомиссия оценила экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета антироссийских ограничений в 123 млрд евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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