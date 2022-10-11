МИД Турции: разрыв отношений РФ и Запада неизбежно скажется на всех

11 октября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Турция выступила против антироссийских санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турция отказалась поддерживать введение односторонних санкций против России. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, разрыв отношений с РФ скажется на всем мировом сообществе. «Мы видим, во что обходится разрыв отношений с Россией. Это неизбежно скажется на всех. Мы видим, что происходит с ценами на природный газ. Однако Турция не страдает от нехватки природного газа, такая ситуация наблюдается в других странах. Мы никогда не соглашаемся с односторонними санкциями», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVNET.LV. Отрывок из интервью опубликован в личном аккаунте Чавушоглу в соцсети. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Позже Еврокомиссия оценила экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета антироссийских ограничений в 123 млрд евро.

Турция отказалась поддерживать введение односторонних санкций против России. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, разрыв отношений с РФ скажется на всем мировом сообществе. «Мы видим, во что обходится разрыв отношений с Россией. Это неизбежно скажется на всех. Мы видим, что происходит с ценами на природный газ. Однако Турция не страдает от нехватки природного газа, такая ситуация наблюдается в других странах. Мы никогда не соглашаемся с односторонними санкциями», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TVNET.LV. Отрывок из интервью опубликован в личном аккаунте Чавушоглу в соцсети. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Позже Еврокомиссия оценила экономический ущерб Евросоюза от введения восьмого пакета антироссийских ограничений в 123 млрд евро.