Семьи мобилизованных из ХМАО отказываются от льгот по кредитам

12 октября 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Жены мобилизованных боятся дополнительных платежей по окончании кредитных каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жены мобилизованных жителей ХМАО не хотят пользоваться кредитными каникулами из-за увеличения итоговой суммы платежей. Об этом журналисту URA.RU рассказало несколько югорчанок, воспользовавшись правом на анонимность. «У меня трое детей, на днях мужа мобилизовали. Я стала выяснять, условия кредитных каникул, потому что у нас ипотека, автокредит и есть еще небольшой потребительский. Условия, которые мне озвучили банки, нашей семье не подходят. Каникулы нам дают, но переносится срок, а от уплаты процентов не освобождают. В банке сказали, по нашим условиям договора гибель мужа не будет являться страховым случаем, поэтому я боюсь каких-то дополнительных платежей», — поделилась с корреспондентом одна из жен мобилизованных. В пресс-службе «Сбербанка» ХМАО в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что «во время кредитных каникул продолжают начисляться проценты, и после возвращения в привычный график платежей срок кредита увеличится на период оплаты этих процентов». Вице-губернатор Югры Роман Генкель отметил, что, в зависимости от вида кредита, на период каникул начисляется льготная процентная ставка. «Потом, по возвращении, ее придется оплачивать, но она не может превышать ставку по договору. Само тело кредита при этом во время каникул не платится, но итоговая сумма платежей может незначительно вырасти», — подчеркнул Генкель. Ранее URA.RU писало об отказе «Сбербанка» оформить кредитные каникулы мобилизованному из Урая. После публикации банк решил вопрос в пользу семьи военнослужащего, и кредитные каникулы смогла оформить его жена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жены мобилизованных жителей ХМАО не хотят пользоваться кредитными каникулами из-за увеличения итоговой суммы платежей. Об этом журналисту URA.RU рассказало несколько югорчанок, воспользовавшись правом на анонимность. «У меня трое детей, на днях мужа мобилизовали. Я стала выяснять, условия кредитных каникул, потому что у нас ипотека, автокредит и есть еще небольшой потребительский. Условия, которые мне озвучили банки, нашей семье не подходят. Каникулы нам дают, но переносится срок, а от уплаты процентов не освобождают. В банке сказали, по нашим условиям договора гибель мужа не будет являться страховым случаем, поэтому я боюсь каких-то дополнительных платежей», — поделилась с корреспондентом одна из жен мобилизованных. В пресс-службе «Сбербанка» ХМАО в ответ на запрос журналиста агентства сообщили, что «во время кредитных каникул продолжают начисляться проценты, и после возвращения в привычный график платежей срок кредита увеличится на период оплаты этих процентов». Вице-губернатор Югры Роман Генкель отметил, что, в зависимости от вида кредита, на период каникул начисляется льготная процентная ставка. «Потом, по возвращении, ее придется оплачивать, но она не может превышать ставку по договору. Само тело кредита при этом во время каникул не платится, но итоговая сумма платежей может незначительно вырасти», — подчеркнул Генкель. Ранее URA.RU писало об отказе «Сбербанка» оформить кредитные каникулы мобилизованному из Урая. После публикации банк решил вопрос в пользу семьи военнослужащего, и кредитные каникулы смогла оформить его жена.