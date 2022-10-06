В ХМАО «Сбербанк» оформил кредитные каникулы мобилизованному после публикации на URA.RU

Супруга мобилизованного рассказала, что на оформление ушло 40 минут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Семье мобилизованного из Урая «Сбербанк» оформил кредитные каникулы на ипотеку. Это произошло после того, как URA.RU рассказало, что изначально мужчине отказали в заявке. Ситуацию агентству прокомментировала супруга югорчанина Екатерина Нурмухаметова.

«Получается, из администрации позвонили, потом со „Сбербанком“ помогли, все документы сказали, какие нужно. И все сегодня была там [в банке] все сделали, удалось все оформить, ушло на это около 40 минут», — рассказала корреспонденту агентства Нурмухаметова.

Муж Екатерины попал под мобилизацию, а она осталась дома в декрете с двумя детьми. До отправки мужчина обращался в банк, чтобы оформить кредитные каникулы на ипотеку, однако ему отказали. В «Сбербанке» URA.RU пояснили, что на момент обращения клиента (26 сентября) закон о кредитных каникулах для мобилизованных не вступил в силу, а принимать предварительные заявки на кредитные каникулы банк начал только с 30 сентября 2022 года.

В пресс-службе «Сбера» также добавляли, что у мобилизованных есть возможность обратиться с заявкой на кредитные каникулы по телефону горячей линии, через веб-версию или приложение «Сбербанк Онлайн», а также в отделения банка. «Также подать заявку в офисе банка может член семьи или другое доверенное лицо — при наличии доверенности, заверенной нотариусом или командиром (начальником) воинской части/соединения/ учреждения, где проходит службу заемщик», — комментировали URA.RU в «Сбербанке».

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Около 300 тысяч человек будут направлены в помощь российской армии на фронт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.