«Сбербанк» отказал мобилизованному из ХМАО в кредитных каникулах на ипотеку

05 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Обратиться с заявкой на кредитные каникулы могут члены семьи мобилизованного Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Сбербанк» отказал в кредитных каникулах на ипотеку мобилизованному жителю Урая. Мужчину уже отправили в военную часть на обучение, а дома у него осталась жена в декрете с двумя детьми. Историей с URA.RU поделилась супруга югорчанина Екатерина Нурмухаметова. «Муж пришел [в „Сбербанк“], там сказали, что никакой отсрочки, никаких каникул не будет. Сказали, что с Центробанка никаких указаний не было и заморозить ипотеку не могут. Потом его забрали. Я нахожусь дома с двумя детьми в декретном отпуске, пособий не получаю. Платить ипотеку нечем», — рассказала корреспонденту URA.RU Нурмухаметова. В «Сбербанке» на запрос корреспондента агентства с просьбой прокомментировать ситуацию объяснили, что на момент обращения клиента закон о кредитных каникулах для мобилизованных не вступил в силу. «Предварительные заявки на кредитные каникулы в рамках госпрограммы для военнослужащих „Сбербанк“ начал принимать с 30 сентября 2022 года», — прокомментировали журналисту URA.RU в пресс-службе банка. Сейчас у мобилизованных есть возможность обратиться с заявкой на кредитные каникулы. Способов несколько: по телефону горячей линии: 8-800-200-8-200, через веб—версию или приложение «Сбербанк Онлайн» (раздел реструктуризация, причина «призыв в армию»), а также в отделения банка. «Также подать заявку в офисе банка может член семьи или другое доверенное лицо — при наличии доверенности, заверенной нотариусом или командиром (начальником) воинской части/соединения/ учреждения, где проходит службу заемщик», — добавили URA.RU в «Сбербанке». Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО объяснили, когда мобилизованные получат 250 тысяч рублей. Речь шла о единовременных выплатах, которые окружное правительство назначило для поддержки военнослужащих. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Около 300 тысяч человек будут направлены в помощь российской армии на фронт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Сбербанк» отказал в кредитных каникулах на ипотеку мобилизованному жителю Урая. Мужчину уже отправили в военную часть на обучение, а дома у него осталась жена в декрете с двумя детьми. Историей с URA.RU поделилась супруга югорчанина Екатерина Нурмухаметова. «Муж пришел [в „Сбербанк“], там сказали, что никакой отсрочки, никаких каникул не будет. Сказали, что с Центробанка никаких указаний не было и заморозить ипотеку не могут. Потом его забрали. Я нахожусь дома с двумя детьми в декретном отпуске, пособий не получаю. Платить ипотеку нечем», — рассказала корреспонденту URA.RU Нурмухаметова. В «Сбербанке» на запрос корреспондента агентства с просьбой прокомментировать ситуацию объяснили, что на момент обращения клиента закон о кредитных каникулах для мобилизованных не вступил в силу. «Предварительные заявки на кредитные каникулы в рамках госпрограммы для военнослужащих „Сбербанк“ начал принимать с 30 сентября 2022 года», — прокомментировали журналисту URA.RU в пресс-службе банка. Сейчас у мобилизованных есть возможность обратиться с заявкой на кредитные каникулы. Способов несколько: по телефону горячей линии: 8-800-200-8-200, через веб—версию или приложение «Сбербанк Онлайн» (раздел реструктуризация, причина «призыв в армию»), а также в отделения банка. «Также подать заявку в офисе банка может член семьи или другое доверенное лицо — при наличии доверенности, заверенной нотариусом или командиром (начальником) воинской части/соединения/ учреждения, где проходит службу заемщик», — добавили URA.RU в «Сбербанке». Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО объяснили, когда мобилизованные получат 250 тысяч рублей. Речь шла о единовременных выплатах, которые окружное правительство назначило для поддержки военнослужащих. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Около 300 тысяч человек будут направлены в помощь российской армии на фронт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.