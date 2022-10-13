Власти Японии забеспокоились о ядерном ударе из Северной Кореи

В Японии считают, что новое оружие КНДР может достичь их страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Японии обеспокоены, что Северная Корея могла достичь миниатюризации ядерного заряда, который нужен для оснащения ракет ядерными боеголовками. Об этом заявил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада во время парламентских слушаний.

«Мы полагаем, что ими уже был достигнут уровень миниатюризации заряда для боеголовки, которой можно было бы оснастить баллистические ракеты. В зоне поражения находится наша страна», — сказал Хамада.

Северная Корея ранее провела испытание «стратегических крылатых ракет большей дальности». Предполагается, что КНДР разрабатывает все более мощное оружие, способное нести ядерные боеголовки, сообщает японская газета The Japan Times. Во время испытания две ракеты пролетели почти три часа в небе над Желтым морем, чтобы достичь цели на расстоянии 2 тысяч километров. Это расстояние делает Японию легкой мишенью, пишет The Japan Times.

Ранее КНДР объявила себя ядерным государством. Согласно новому закону, Северная Корея может нанести превентивный удар противнику в случае неизбежной угрозы, пишет RT. В Японии уже выражали обеспокоенность из-за действий Пхеньяна. В конце сентября КНДР выпустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, передает «Национальная служба новостей».