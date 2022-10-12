У полиции появились вопросы к экс-директору учреждения властей ХМАО

13 октября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

У полиции в Ханты-Мансийске появились вопросы к экс-директору учреждения властей ХМАО «Открытый регион» Оксане Макеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU У сотрудников полиции в Ханты-Мансийске появились вопросы к экс-директору учреждения властей ХМАО «Открытый регион» Оксане Макеевой на фоне коррупционного скандала. Силовики провели обыски в самом учреждении и у бывших подчиненных Макеевой. Об этом URA.RU сообщил источник в одном из силовых ведомств. «Окружная полиция уже несколько лет расследует уголовное дело в отношении Владислава Чернова. В ходе следствия он рассказал о серых финансовых схемах, которые использовались в „Открытом регионе“, когда им руководила Оксана Макеева. Поэтому силовики провели обыски в самом учреждении, а также у одной из ее подчиненных, которая сейчас работает заместителем гендиректора ОТРК „Югра“ — Ольги Межлумян. Она в рамках этого дела проходит как свидетель», — рассказал инсайдер. Связаться с самой Макеевой на момент публикации новости не удалось. В УМВД России по ХМАО журналисту агентства подтвердили, что действительно проводили следственные действия. Однако остальные подробности дела не раскрывают. В свою очередь Межлумян подтвердила корреспонденту URA.RU, что к ней приходили силовики. «Это давняя история, тогда обыски проходили, изъятие документов проходили в „Открытом регионе“, когда я там еще работала. Это все связано с одним делом — с Черновым, с его фирмами, его работой. Ко мне пришли и просили у меня документы по „Открытому региону“, какие у меня есть. Документов у меня никаких особо нет, кроме приема на работу и увольнения с работы. На этом все и закончилось», — прокомментировала корреспонденту агентства Межлумян. Ранее URA.RU рассказывало, что расследование уголовного дела руководителя ряда НКО Владислава Чернова продолжается уже почти два года. Его подозревают в отмывании бюджетных средств в различных учреждениях подведомственным окружным властям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У сотрудников полиции в Ханты-Мансийске появились вопросы к экс-директору учреждения властей ХМАО «Открытый регион» Оксане Макеевой на фоне коррупционного скандала. Силовики провели обыски в самом учреждении и у бывших подчиненных Макеевой. Об этом URA.RU сообщил источник в одном из силовых ведомств. «Окружная полиция уже несколько лет расследует уголовное дело в отношении Владислава Чернова. В ходе следствия он рассказал о серых финансовых схемах, которые использовались в „Открытом регионе“, когда им руководила Оксана Макеева. Поэтому силовики провели обыски в самом учреждении, а также у одной из ее подчиненных, которая сейчас работает заместителем гендиректора ОТРК „Югра“ — Ольги Межлумян. Она в рамках этого дела проходит как свидетель», — рассказал инсайдер. Связаться с самой Макеевой на момент публикации новости не удалось. В УМВД России по ХМАО журналисту агентства подтвердили, что действительно проводили следственные действия. Однако остальные подробности дела не раскрывают. В свою очередь Межлумян подтвердила корреспонденту URA.RU, что к ней приходили силовики. «Это давняя история, тогда обыски проходили, изъятие документов проходили в „Открытом регионе“, когда я там еще работала. Это все связано с одним делом — с Черновым, с его фирмами, его работой. Ко мне пришли и просили у меня документы по „Открытому региону“, какие у меня есть. Документов у меня никаких особо нет, кроме приема на работу и увольнения с работы. На этом все и закончилось», — прокомментировала корреспонденту агентства Межлумян. Ранее URA.RU рассказывало, что расследование уголовного дела руководителя ряда НКО Владислава Чернова продолжается уже почти два года. Его подозревают в отмывании бюджетных средств в различных учреждениях подведомственным окружным властям.