16 октября 2022
15 октября 2022

В челябинской реке выловили внедорожник

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай
Полиция выясняет по каким причинам машина утонула в реке Фото:

В Златоусте (Челябинская область) из реки Ай в районе деревни Веселовка спасатели выловили внедорожник «Ниву». Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«В субботу на реке Ай, у деревни Веселовка, очевидцы заметили крышу автомобиля и сообщили о своей находке в полицию. На место ЧП были вызваны спасатели, которые при помощи гидрокостюмов смогли подойти и осмотреть салон затопленной Нивы», — заявили в пресс-службе ведомства.

Обследование показало, что погибших в машине нет. Ведется расследование обстоятельств, в результате которых автомобиль оказался на дне реки.

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В Златоусте (Челябинская область) из реки Ай в районе деревни Веселовка спасатели выловили внедорожник «Ниву». Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «В субботу на реке Ай, у деревни Веселовка, очевидцы заметили крышу автомобиля и сообщили о своей находке в полицию. На место ЧП были вызваны спасатели, которые при помощи гидрокостюмов смогли подойти и осмотреть салон затопленной Нивы», — заявили в пресс-службе ведомства. Обследование показало, что погибших в машине нет. Ведется расследование обстоятельств, в результате которых автомобиль оказался на дне реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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