В челябинской реке выловили внедорожник

Полиция выясняет по каким причинам машина утонула в реке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) из реки Ай в районе деревни Веселовка спасатели выловили внедорожник «Ниву». Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«В субботу на реке Ай, у деревни Веселовка, очевидцы заметили крышу автомобиля и сообщили о своей находке в полицию. На место ЧП были вызваны спасатели, которые при помощи гидрокостюмов смогли подойти и осмотреть салон затопленной Нивы», — заявили в пресс-службе ведомства.

Обследование показало, что погибших в машине нет. Ведется расследование обстоятельств, в результате которых автомобиль оказался на дне реки.