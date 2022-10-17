В ГИБДД ЯНАО опровергли обвинения депутата Госдумы в незнании законов

Беженец из ЛНР официально не обращался в ГИБДД за заменой водительских прав Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ГИБДД по ЯНАО не согласились со словами депутата Госдумы РФ Дмитрия Погорелого о том, что сотрудники инспекции не знают закон о замене водительских прав. Как сообщили URA.RU в силовом ведомстве, беженец из ЛНР, который ранее просил помощи у депутата якобы из-за отказа в оказании данной услуги, даже не обращался в ГИБДД официально.

«В данном случае житель ЛНР официально в ГИБДД по ЯНАО не обращался. Соответственно отказ в обмене водительского удостоверения он от сотрудников Госавтоинспекции не получал, при этом сразу обратился к депутату Дмитрию Погорелому. Однако в сети появилась не совсем достоверная информация, что якобы только после вмешательства депутата гражданину выдали права. Депутат не мог повлиять на ход оказания государственной услуги. В связи с чем, Госавтоинспекция ЯНАО рекомендует обращаться за получением госуслуг непосредственно в подразделения ГИБДД или в МФЦ», — сообщили агентству в ведомстве.

Дмитрий Погорелый также прокомментировал информацию. «Думаю, что у нового российского гражданина из Луганска не было повода обращаться ко мне за юридической консультацией в Единый день приема 8 сентября, если бы ему не отказали в обмене водительского удостоверения в ГИБДД Салехарда», — ответил депутат агентству.

Ранее URA.RU сообщало, что беженец из ЛНР обратился к депутату Дмитрию Погорелому за помощью в получении водительских прав. Депутат Госдумы РФ отметил, что они с жителем Луганска «победили бюрократию».