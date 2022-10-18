Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности нового вида токсикомании среди школьников

19 октября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

В следствии сниффинга у ребенка может остановиться сердце Фото: Александр Мамаев © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО раскрыл опасности нового вида токсикомании среди школьников — сниффинга. Это может привести к хроническим болезням и задержке в психическом развитии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале санитарного ведомства. «Возникает гипоксия. Это связано со снижением концентрации кислорода в крови, что негативно влияет на функции головного мозга, сердечно-сосудистой системы. Последствия могут быть самыми разными — от головной боли до аритмии и паралича дыхания», — говорится в официальном сообщении. В случае сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода, возможен и летальный исход. Часто, пробуя сниффинг, дети делают это из любопытства за компанию. Санитарное ведомство участвует в разработке нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с распространением сниффинга среди детей и подростков. Однако, наиболее эффективен в этом родительского контроль.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на арт-объекте борца с наркотиками разместили рекламу запрещенных веществ. Тогда речь шла про председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Эдуарда Гиниатуллина.

Роспотребнадзор ХМАО раскрыл опасности нового вида токсикомании среди школьников — сниффинга. Это может привести к хроническим болезням и задержке в психическом развитии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале санитарного ведомства. «Возникает гипоксия. Это связано со снижением концентрации кислорода в крови, что негативно влияет на функции головного мозга, сердечно-сосудистой системы. Последствия могут быть самыми разными — от головной боли до аритмии и паралича дыхания», — говорится в официальном сообщении. В случае сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода, возможен и летальный исход. Часто, пробуя сниффинг, дети делают это из любопытства за компанию. Санитарное ведомство участвует в разработке нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с распространением сниффинга среди детей и подростков. Однако, наиболее эффективен в этом родительского контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на арт-объекте борца с наркотиками разместили рекламу запрещенных веществ. Тогда речь шла про председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Эдуарда Гиниатуллина.