18 октября 2022

Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности нового вида токсикомании среди школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уралмашевский соцопрос на тему реакции Ройзмана на дело Кинева. Екатеринбург, наркоман, безысходность, беспризорник, укурок, токсикоман
В следствии сниффинга у ребенка может остановиться сердце Фото:

Роспотребнадзор ХМАО раскрыл опасности нового вида токсикомании среди школьников — сниффинга. Это может привести к хроническим болезням и задержке в психическом развитии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале санитарного ведомства.

«Возникает гипоксия. Это связано со снижением концентрации кислорода в крови, что негативно влияет на функции головного мозга, сердечно-сосудистой системы. Последствия могут быть самыми разными — от головной боли до аритмии и паралича дыхания», — говорится в официальном сообщении.

В случае сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода, возможен и летальный исход. Часто, пробуя сниффинг, дети делают это из любопытства за компанию. Санитарное ведомство участвует в разработке нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с распространением сниффинга среди детей и подростков. Однако, наиболее эффективен в этом родительского контроль.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на арт-объекте борца с наркотиками разместили рекламу запрещенных веществ. Тогда речь шла про председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Эдуарда Гиниатуллина.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Роспотребнадзор ХМАО раскрыл опасности нового вида токсикомании среди школьников — сниффинга. Это может привести к хроническим болезням и задержке в психическом развитии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале санитарного ведомства. «Возникает гипоксия. Это связано со снижением концентрации кислорода в крови, что негативно влияет на функции головного мозга, сердечно-сосудистой системы. Последствия могут быть самыми разными — от головной боли до аритмии и паралича дыхания», — говорится в официальном сообщении. В случае сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода, возможен и летальный исход. Часто, пробуя сниффинг, дети делают это из любопытства за компанию. Санитарное ведомство участвует в разработке нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с распространением сниффинга среди детей и подростков. Однако, наиболее эффективен в этом родительского контроль. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на арт-объекте борца с наркотиками разместили рекламу запрещенных веществ. Тогда речь шла про председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Эдуарда Гиниатуллина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...