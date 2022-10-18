18 октября 2022

Пермский ветеран боевых действий рассказал, как тренируется в Елани

Пермский ветеран боевых действий: мобилизованные в Елани начинают день с бега
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Боевая подготовка включает в себя бег с оружием на пять километров Фото:
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Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных рассказал о подготовке мобилизованных в Елани. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» кунгуряк написал, что каждое утро начинается в учебном центре с зарядки и бега.

«Каждое утро подразделения полка выходят на зарядку. Разведке достается усиленный „кач“, как во все времена. В составе роты [бегу] трехкилометровый маршбросок. И это правильно, нужно держать себя в форме. На этом бег не заканчивается, после дневных занятий, полевых и лесных выходов, тактической подготовки, вечерняя пробежка с оружием — пять километров», — написал Новокрещенных.

Новокрещенных, возглавляющий также Общественный совет при кунгурском отделе полиции, был мобилизован в конце сентября. Вместе с ним в учебный центр отправился коллега, член союза ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Ранее URA.RU рассказывало, что прибывшие в Елань пермяки осваивают тактику ведения боев, учатся возводить фортификационные сооружения.

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Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных рассказал о подготовке мобилизованных в Елани. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» кунгуряк написал, что каждое утро начинается в учебном центре с зарядки и бега. «Каждое утро подразделения полка выходят на зарядку. Разведке достается усиленный „кач“, как во все времена. В составе роты [бегу] трехкилометровый маршбросок. И это правильно, нужно держать себя в форме. На этом бег не заканчивается, после дневных занятий, полевых и лесных выходов, тактической подготовки, вечерняя пробежка с оружием — пять километров», — написал Новокрещенных. Новокрещенных, возглавляющий также Общественный совет при кунгурском отделе полиции, был мобилизован в конце сентября. Вместе с ним в учебный центр отправился коллега, член союза ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Ранее URA.RU рассказывало, что прибывшие в Елань пермяки осваивают тактику ведения боев, учатся возводить фортификационные сооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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