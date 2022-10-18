Пермский ветеран боевых действий рассказал, как тренируется в Елани

Пермский ветеран боевых действий: мобилизованные в Елани начинают день с бега

19 октября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Боевая подготовка включает в себя бег с оружием на пять километров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных рассказал о подготовке мобилизованных в Елани. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» кунгуряк написал, что каждое утро начинается в учебном центре с зарядки и бега. «Каждое утро подразделения полка выходят на зарядку. Разведке достается усиленный „кач“, как во все времена. В составе роты [бегу] трехкилометровый маршбросок. И это правильно, нужно держать себя в форме. На этом бег не заканчивается, после дневных занятий, полевых и лесных выходов, тактической подготовки, вечерняя пробежка с оружием — пять километров», — написал Новокрещенных. Новокрещенных, возглавляющий также Общественный совет при кунгурском отделе полиции, был мобилизован в конце сентября. Вместе с ним в учебный центр отправился коллега, член союза ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Ранее URA.RU рассказывало, что прибывшие в Елань пермяки осваивают тактику ведения боев, учатся возводить фортификационные сооружения.

Уроженец Кунгура (Пермский край), глава местного союза ветеранов боевых действий «Братство» Дмитрий Новокрещенных рассказал о подготовке мобилизованных в Елани. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» кунгуряк написал, что каждое утро начинается в учебном центре с зарядки и бега. «Каждое утро подразделения полка выходят на зарядку. Разведке достается усиленный „кач“, как во все времена. В составе роты [бегу] трехкилометровый маршбросок. И это правильно, нужно держать себя в форме. На этом бег не заканчивается, после дневных занятий, полевых и лесных выходов, тактической подготовки, вечерняя пробежка с оружием — пять километров», — написал Новокрещенных. Новокрещенных, возглавляющий также Общественный совет при кунгурском отделе полиции, был мобилизован в конце сентября. Вместе с ним в учебный центр отправился коллега, член союза ветеранов боевых действий «Братство» Виталий Семков. Ранее URA.RU рассказывало, что прибывшие в Елань пермяки осваивают тактику ведения боев, учатся возводить фортификационные сооружения.