16 октября 2022
15 октября 2022

Пермский участник СВО показал новый этап подготовки мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, мобилизованные
Участник спецоперации рассказывает, чему обучают мобилизованных пермяков в Елани Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Участник спецоперации из Перми Максим (фамилию URA.RU не указывает по просьбе героя) показал один из этапов подготовки мобилизованных пермяков, находящихся в учебном центре Елани. По его словам, резервисты учатся возводить фортификационные сооружения. Запись опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет мужчина.

«Продолжаем фортификационные работы (организация искусственных закрытий, преград — URA.RU)», — написал Максим. Также он отметил, что в Елань «продолжают прибывать инструкторы по боевой подготовке», которые ведут обучение прибывших резервистов. Ранее пермяк показал, как мобилизованные проходят на полигоне боевое слаживание. В частности, учатся стрельбам. Он также назвал ложью появившуюся в Сети информацию о том, что мобилизованные не обеспечены должным образом провизией и обмундированием.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Президент Владимир Путин рассказал, когда она завершится. По словам военного комиссара Прикамья Александр Коковин заявлял о необходимости продолжения призыва резервистов в регионе.

Резервистов из Прикаммья в Елани учат возводить фортификационные сооружения
Фото:

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Участник спецоперации из Перми Максим (фамилию URA.RU не указывает по просьбе героя) показал один из этапов подготовки мобилизованных пермяков, находящихся в учебном центре Елани. По его словам, резервисты учатся возводить фортификационные сооружения. Запись опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет мужчина. «Продолжаем фортификационные работы (организация искусственных закрытий, преград — URA.RU)», — написал Максим. Также он отметил, что в Елань «продолжают прибывать инструкторы по боевой подготовке», которые ведут обучение прибывших резервистов. Ранее пермяк показал, как мобилизованные проходят на полигоне боевое слаживание. В частности, учатся стрельбам. Он также назвал ложью появившуюся в Сети информацию о том, что мобилизованные не обеспечены должным образом провизией и обмундированием. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Президент Владимир Путин рассказал, когда она завершится. По словам военного комиссара Прикамья Александр Коковин заявлял о необходимости продолжения призыва резервистов в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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