Участник спецоперации рассказывает, чему обучают мобилизованных пермяков в Елани Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Участник спецоперации из Перми Максим (фамилию URA.RU не указывает по просьбе героя) показал один из этапов подготовки мобилизованных пермяков, находящихся в учебном центре Елани. По его словам, резервисты учатся возводить фортификационные сооружения. Запись опубликована в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет мужчина.

«Продолжаем фортификационные работы (организация искусственных закрытий, преград — URA.RU)», — написал Максим. Также он отметил, что в Елань «продолжают прибывать инструкторы по боевой подготовке», которые ведут обучение прибывших резервистов. Ранее пермяк показал, как мобилизованные проходят на полигоне боевое слаживание. В частности, учатся стрельбам. Он также назвал ложью появившуюся в Сети информацию о том, что мобилизованные не обеспечены должным образом провизией и обмундированием.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Президент Владимир Путин рассказал, когда она завершится. По словам военного комиссара Прикамья Александр Коковин заявлял о необходимости продолжения призыва резервистов в регионе.