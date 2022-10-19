В Свердловской области ввели базовый режим готовности

В большинстве регионов России вводится режим «базовой готовности» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Свердловской области, как и в большинстве регионов России, вводится режим «базовой готовности». Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ уже подписан главой государства.

«Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений. О проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, a также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что военное положение объявлено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совета безопасности в режиме видеоконференции.