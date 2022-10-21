В Нефтеюганске (ХМАО) местные жители сообщают о минировании жилого дома в микрорайоне 16а. Об этом говорится в местном паблике в социальной сети «Вконтакте».
«Зеленый берег, 16а микрорайон, дом 91 корпус 3. Не мог 30 минут попасть домой. Росгвардия блокировала вход в дом. На вопрос: «Что происходит?», ответили: «Дом заминирован», — пишут жители дома.
В комментариях к посту читатели рассказывают, что на днях подобное произошло в 14 микрорайоне. Со слов комментаторов, минирование не подтвердилось. Предположительно сообщение о минировании ложное.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте эвакуируют суды из-за угрозы взрыва. В полиции города отказались комментировать произошедшее и попросили журналистов агентства обратиться в ФСБ.
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