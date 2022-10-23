В Курганской области меняют срок действия льгот для части бизнеса

В Курганской области нулевая ставка по налогам для ИП будет действовать до 2025 года

24 октября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Курганская облдума готовится рассмотреть законопроект о продлении налоговых льгот для части предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области нулевые налоговые ставки для части индивидуальных предпринимателей будут действовать до начала 2025 года. Изначально срок данной льготы был установлен до 1 января 2024 года. Внесение изменений в соответствующий региональный закон обсудили 24 октября на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU. Изменения вносятся в областной закон, который устанавливает нулевые налоговые ставки для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения. «Изменения в областной закон вносятся в связи с принятием федерального закона №67 и корректировками в Налоговый кодекс. Законопроект направлен на реализацию права Курганской области продлевать срок действия „налоговых каникул“ для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах <…>. Срок продлевается до 1 января 2025 года, то есть на один год», — сообщил на заседании директор департамента финансов региона Сергей Гаврин. Изначально льготы действовали до начала 2024 года. В тексте законопроекта, который опубликован на сайте курганской облдумы, указано, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Депутаты рекомендовали областной думе принять данный законопроект на очередном заседании. «Хороший законопроект. Надо его поддержать, принять. Чтобы люди занимались бизнесом», — подчеркнул председатель комитета по бюджету, налоговой и финансовой политике Марат Исламов. Ранее URA.RU писало, что нулевая налоговая ставка продлена до 1 января 2025 года для части предпринимателей Тюменской области. Данный закон 20 октября приняла местная дума.

В Курганской области нулевые налоговые ставки для части индивидуальных предпринимателей будут действовать до начала 2025 года. Изначально срок данной льготы был установлен до 1 января 2024 года. Внесение изменений в соответствующий региональный закон обсудили 24 октября на заседании комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, передает корреспондент URA.RU. Изменения вносятся в областной закон, который устанавливает нулевые налоговые ставки для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения. «Изменения в областной закон вносятся в связи с принятием федерального закона №67 и корректировками в Налоговый кодекс. Законопроект направлен на реализацию права Курганской области продлевать срок действия „налоговых каникул“ для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной, социальной и научной сферах <…>. Срок продлевается до 1 января 2025 года, то есть на один год», — сообщил на заседании директор департамента финансов региона Сергей Гаврин. Изначально льготы действовали до начала 2024 года. В тексте законопроекта, который опубликован на сайте курганской облдумы, указано, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Депутаты рекомендовали областной думе принять данный законопроект на очередном заседании. «Хороший законопроект. Надо его поддержать, принять. Чтобы люди занимались бизнесом», — подчеркнул председатель комитета по бюджету, налоговой и финансовой политике Марат Исламов. Ранее URA.RU писало, что нулевая налоговая ставка продлена до 1 января 2025 года для части предпринимателей Тюменской области. Данный закон 20 октября приняла местная дума.