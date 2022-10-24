Бастрыкин взял на контроль дело инвалида из ХМАО, оставшегося без помощи и лекарств

25 октября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

О проблеме инвалид пожаловался главе СК РФ в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с инвалидом-колясочником из ХМАО, которого не обеспечивали лекарством и надлежащей помощью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ. «В 2016 году женщина перенесла сложную операцию, но в настоящее время состояние здоровья и наличие тяжелейших заболеваний не позволяет ей самостоятельно передвигаться. В стационарном лечении инвалиду отказано, несмотря на имеющийся у нее паллиативный статус, а специализированные медицинские работники по месту жительства женщину не посещают. Также ее не обеспечивают жизненно необходимыми медицинскими изделиями», — сообщили в ведомстве. О проблеме инвалида из ХМАО Александр Бастрыкин узнал из социальных сетей. Там был опубликован пост о нарушении прав инвалида-колясочника. По данному факту следственным управлением СК РФ по ХМАО организована процессуальная проверка. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки, а также принимаемых мерах по восстановлению прав женщины-инвалида», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что следком ХМАО по поручению Александра Бастрыкина проверит ситуацию с вахтовиком из Якутии. Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку по ситуации с вахтовиком из Сургута, который отправился в Якутию пешком.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с инвалидом-колясочником из ХМАО, которого не обеспечивали лекарством и надлежащей помощью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ. «В 2016 году женщина перенесла сложную операцию, но в настоящее время состояние здоровья и наличие тяжелейших заболеваний не позволяет ей самостоятельно передвигаться. В стационарном лечении инвалиду отказано, несмотря на имеющийся у нее паллиативный статус, а специализированные медицинские работники по месту жительства женщину не посещают. Также ее не обеспечивают жизненно необходимыми медицинскими изделиями», — сообщили в ведомстве. О проблеме инвалида из ХМАО Александр Бастрыкин узнал из социальных сетей. Там был опубликован пост о нарушении прав инвалида-колясочника. По данному факту следственным управлением СК РФ по ХМАО организована процессуальная проверка. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки, а также принимаемых мерах по восстановлению прав женщины-инвалида», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что следком ХМАО по поручению Александра Бастрыкина проверит ситуацию с вахтовиком из Якутии. Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по ХМАО Михаилу Мошкину организовать проверку по ситуации с вахтовиком из Сургута, который отправился в Якутию пешком.