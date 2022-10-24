В ХМАО увеличивается плата за посещение детских садов

В городах ХМАО повысят родительскую плату за детский сад из-за роста цен на продукты

25 октября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

В муниципалитетах Югры увеличивают максимальный размер родительской платы из-за подорожания продуктов Фото: Илья Московец © URA.RU В большинстве муниципалитетов ХМАО увеличивается размер максимальной родительской платы за детей, посещающих дошкольные учреждения. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин рассказал журналисту URA.RU, что ежегодная индексация связана с ростом цен на продукты. «В соответствии с результатами мониторинга рынка цен на продукты питания муниципалитеты ежегодно дают нам свои предложения по стоимости родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Мы эти расчеты перепроверяем, и в случае их адекватности постановлением правительства Югры принимается решение, в соответствии с которым в каждом муниципалитете утверждается предельный размер родительской платы», — прокомментировал Дренин корреспонденту агентства по телефону. Постановление принято 29 сентября. По словам Дренина, оно регулирует максимально допустимую плату, но муниципалитет может установить и меньшую сумму. Так, например, в Ханты-Мансийске, Сургутском и Нефтеюганском районе максимальная плата за детский сад будет составлять 5019 рублей в месяц (при условии, что ребенок будет посещать дошкольное учреждение 21 день — прим. URA.RU). Дешевле всего присмотр за ребенком обойдется родителям Ханты-Мансийского района и Кондинского района — 3570 и 3738 рублей соответственно. В Сургуте родители дошкольников будут платить 4431 рубль в месяц, в Нижневартовске — 4515 рублей. Максимальный рост — 38% — отмечен в Нижневартовском районе, но прежде сумма оплаты за детский сад была самой низкой в регионе и составляла 3465 рублей; после вступления постановления в силу она выросла до 4788. «Хочу напомнить, что компенсация родительской платы также пропорционально вырастет», — отметил Дренин. Ранее URA.RU писало о помощи, которую власти ХМАО оказывают семье мобилизованного из Урая. Ребенок родился до брака и не указан в свидетельстве о рождении, поэтому мать не может получить льготы по оплате детского сада.

В большинстве муниципалитетов ХМАО увеличивается размер максимальной родительской платы за детей, посещающих дошкольные учреждения. Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин рассказал журналисту URA.RU, что ежегодная индексация связана с ростом цен на продукты. «В соответствии с результатами мониторинга рынка цен на продукты питания муниципалитеты ежегодно дают нам свои предложения по стоимости родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Мы эти расчеты перепроверяем, и в случае их адекватности постановлением правительства Югры принимается решение, в соответствии с которым в каждом муниципалитете утверждается предельный размер родительской платы», — прокомментировал Дренин корреспонденту агентства по телефону. Постановление принято 29 сентября. По словам Дренина, оно регулирует максимально допустимую плату, но муниципалитет может установить и меньшую сумму. Так, например, в Ханты-Мансийске, Сургутском и Нефтеюганском районе максимальная плата за детский сад будет составлять 5019 рублей в месяц (при условии, что ребенок будет посещать дошкольное учреждение 21 день — прим. URA.RU). Дешевле всего присмотр за ребенком обойдется родителям Ханты-Мансийского района и Кондинского района — 3570 и 3738 рублей соответственно. В Сургуте родители дошкольников будут платить 4431 рубль в месяц, в Нижневартовске — 4515 рублей. Максимальный рост — 38% — отмечен в Нижневартовском районе, но прежде сумма оплаты за детский сад была самой низкой в регионе и составляла 3465 рублей; после вступления постановления в силу она выросла до 4788. «Хочу напомнить, что компенсация родительской платы также пропорционально вырастет», — отметил Дренин. Ранее URA.RU писало о помощи, которую власти ХМАО оказывают семье мобилизованного из Урая. Ребенок родился до брака и не указан в свидетельстве о рождении, поэтому мать не может получить льготы по оплате детского сада.