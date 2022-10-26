Курганских чиновников опрашивают из-за частичной мобилизации и спецоперации

Курганских чиновников просят ответить на вопросы о частичной мобилизации и спецоперации (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области чиновникам раздают анкеты о частичной мобилизации и спецоперации (СВО). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям, и предоставили в редакцию образец анкеты. По словам инсайдеров, анонимный опрос проводит областное правительство.

«В анкете указано, что опрос проводит правительство Курганской области. Нужно ответить на 12 вопросов. Они касаются частичной мобилизации, спецоперации, ситуации на Украине и личного отношения к происходящему», — рассказал источник. Другой инсайдер из числа муниципальных чиновников добавил, что подобные анкеты раздавали на одном из совещаний.

В департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос сообщили, что подобных опросов власти не проводят. «Не располагаем информацией о проведении подобного опроса органами исполнительной власти», — пояснили в правительстве региона.

Ранее URA.RU писало, что курганским чиновникам узаконили гарантии в случае призыва по частичной мобилизации. Им сохранят должности государственной гражданской службы, в период несения воинской службы им будут засчитывать стаж госслужбы. Также предусматриваются особые гарантии в связи с выходом после окончания участия в военных действиях.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что ее цель — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.