28 октября 2022

Пермячка, которая написала письмо Шойгу, оказалась в первом выпуске военных летчиц

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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., пилот, летчик
В России состоялся первый выпуск военных летчиц (архивное фото) Фото:

В Краснодарском военном авиаучилище имени Серова состоялся первый в России выпуск военных летчиц, в составе которого — пермячка Анна Щербакова. Об этом сообщает издание «АИФ-Прикамье».

«В составе курса есть пермячка Анна Щербакова, которая добилась зачисления в училище, написав обращение лично министру обороны РФ Сергею Шойгу. Также ходатайство отправили родители, педколлектив школы №44, где она училась, а также педагоги института физкультуры. Девушке не хватило одного балла, но она очень хотела стать военной летчицей. После обращений ее зачислили», — передает издание.

Комиссия учла, что на вступительных экзаменах девушка показала высокую психологическую подготовку и профготовность для освоения специальности. Ранее девушка рассказывала изданию, как проходит подготовка. По ее словам, после завтрака начинались полеты и тренировки. В свободное время она занималась учебой. Выпускница-летчица отмечает, что «всегда мечтала о полетах». В Минобороны сообщили, что училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году.

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В Краснодарском военном авиаучилище имени Серова состоялся первый в России выпуск военных летчиц, в составе которого — пермячка Анна Щербакова. Об этом сообщает издание «АИФ-Прикамье». «В составе курса есть пермячка Анна Щербакова, которая добилась зачисления в училище, написав обращение лично министру обороны РФ Сергею Шойгу. Также ходатайство отправили родители, педколлектив школы №44, где она училась, а также педагоги института физкультуры. Девушке не хватило одного балла, но она очень хотела стать военной летчицей. После обращений ее зачислили», — передает издание. Комиссия учла, что на вступительных экзаменах девушка показала высокую психологическую подготовку и профготовность для освоения специальности. Ранее девушка рассказывала изданию, как проходит подготовка. По ее словам, после завтрака начинались полеты и тренировки. В свободное время она занималась учебой. Выпускница-летчица отмечает, что «всегда мечтала о полетах». В Минобороны сообщили, что училище впервые выпускает девушек-летчиков, поступивших в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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