В Пермском крае депутат устраивает на старом кладбище сбор горожан с топорами

В Добрянке Пермского края депутат местной думы Марина Дроздова призвала жителей города собраться на старом кладбище. С собой она просит взять топоры. Инструмент пригодится для очистки погоста от поросли деревьев, пояснила депутат.
«В рамках проекта „Память“ планируем почистить от мусора и молодой поросли деревьев Добрянское кладбище рядом со Свято-Митрофаниевской церковью. В эту пятницу собираемся, чтобы определить будущий объем вырубаемой поросли, будем делать закладочные пробы. С собой нужны топорики, перчатки, репелленты, секаторы и хорошее настроение», — написала Дроздова в соцсети «ВКонтакте».
Старое кладбище в Добрянке закрыто для захоронений с середины 1970-х. Сейчас его никто не?содержит, пишет местная газета «Зори плюс». Здесь нашли упокоение?участники Великой Отечественной войны и?почетные граждане Добрянки. Кроме расчистки погоста активисты в будущем хотят восстановить разрушенную часовню, построенную на кладбище еще в 1843 году.
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