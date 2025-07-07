07 июля 2025

В Пермском крае депутат устраивает на старом кладбище сбор горожан с топорами

В Добрянке активисты и депутат Дроздова готовятся расчистить старое кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Дроздова с соратниками хочет расчистить старое кладбище
Марина Дроздова с соратниками хочет расчистить старое кладбище Фото:

В Добрянке Пермского края депутат местной думы Марина Дроздова призвала жителей города собраться на старом кладбище. С собой она просит взять топоры. Инструмент пригодится для очистки погоста от поросли деревьев, пояснила депутат.

«В рамках проекта „Память“ планируем почистить от мусора и молодой поросли деревьев Добрянское кладбище рядом со Свято-Митрофаниевской церковью. В эту пятницу собираемся, чтобы определить будущий объем вырубаемой поросли, будем делать закладочные пробы. С собой нужны топорики, перчатки, репелленты, секаторы и хорошее настроение», — написала Дроздова в соцсети «ВКонтакте».

Старое кладбище в Добрянке закрыто для захоронений с середины 1970-х. Сейчас его никто не?содержит, пишет местная газета «Зори плюс». Здесь нашли упокоение?участники Великой Отечественной войны и?почетные граждане Добрянки. Кроме расчистки погоста активисты в будущем хотят восстановить разрушенную часовню, построенную на кладбище еще в 1843 году.

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В Добрянке Пермского края депутат местной думы Марина Дроздова призвала жителей города собраться на старом кладбище. С собой она просит взять топоры. Инструмент пригодится для очистки погоста от поросли деревьев, пояснила депутат. «В рамках проекта „Память“ планируем почистить от мусора и молодой поросли деревьев Добрянское кладбище рядом со Свято-Митрофаниевской церковью. В эту пятницу собираемся, чтобы определить будущий объем вырубаемой поросли, будем делать закладочные пробы. С собой нужны топорики, перчатки, репелленты, секаторы и хорошее настроение», — написала Дроздова в соцсети «ВКонтакте». Старое кладбище в Добрянке закрыто для захоронений с середины 1970-х. Сейчас его никто не?содержит, пишет местная газета «Зори плюс». Здесь нашли упокоение?участники Великой Отечественной войны и?почетные граждане Добрянки. Кроме расчистки погоста активисты в будущем хотят восстановить разрушенную часовню, построенную на кладбище еще в 1843 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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