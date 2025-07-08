На стройплощадке спортивной арены трудятся десятки рабочих
В Перми продолжается строительство многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Свежим видео со стройки поделился в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Работа на стройплощадке многофункциональной спортивной арены идет полным ходом. Масштабно!», — пишет Черепанов.
Проект предполагает строительство пятиэтажного здания с главной ареной и трибуной на 10 тысяч зрителей. Также планируется возвести дополнительную тренировочную арену с трибунами на 500 мест, игровыми тренировочными залами и административными помещениями.
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