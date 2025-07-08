Появились кадры со стройки спортивной арены у ДКЖ. Видео

В Перми продолжается строительство спортивной арены у ДКЖ
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На стройплощадке спортивной арены трудятся десятки рабочих
На стройплощадке спортивной арены трудятся десятки рабочих Фото:

В Перми продолжается строительство многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Свежим видео со стройки поделился в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Работа на стройплощадке многофункциональной спортивной арены идет полным ходом. Масштабно!», — пишет Черепанов.

Проект предполагает строительство пятиэтажного здания с главной ареной и трибуной на 10 тысяч зрителей. Также планируется возвести дополнительную тренировочную арену с трибунами на 500 мест, игровыми тренировочными залами и административными помещениями.

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В Перми продолжается строительство многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Свежим видео со стройки поделился в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Работа на стройплощадке многофункциональной спортивной арены идет полным ходом. Масштабно!», — пишет Черепанов. Проект предполагает строительство пятиэтажного здания с главной ареной и трибуной на 10 тысяч зрителей. Также планируется возвести дополнительную тренировочную арену с трибунами на 500 мест, игровыми тренировочными залами и административными помещениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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