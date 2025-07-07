В Перми закрылся единственный fan-shop футбольного клуба «Амкар»

В Перми прекратил работу последний fan-shop футбольного клуба «Амкар». Магазин клубной атрибутики, располагавшийся в ТРЦ «Планета», закрылся из-за завершения срока аренды. Об этом сообщается в группе ФК в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с окончанием арендного соглашения фаншоп в ТРЦ „Планета“ прекращает свою работу с 8 июля. Клуб находится в поиске партнеров для ремонта помещений в кассах около стадиона. Помещения будут переданы клубу — в ближайшем будущем здесь появится красно-черный дом болельщика „Амкара“», — говорится в сообщении.
Сейчас обсуждается возможность открытия новых точек продажи клубной продукции в Перми. Для этого клуб совместно с органами власти ведет переговоры с торговыми центрами и другими городскими площадками. Пока болельщики могут приобрести атрибутику во время домашних матчей на стадионе или во «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми потребовали демонтировать магазин «Амкара» по улице Куйбышева, 95б/1. Суд признал его самовольной постройкой.
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