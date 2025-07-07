В Соликамске пройдет фестиваль лени

В Соликамске Пермского края отметят День лени. На фестивале «ЛеньДень» в местном парке 15 июля гостей ждут различные расслабляющие практики: йога, массаж, настольные игры. Желательный дресс-код — пижама.
«Фестиваль „ЛеньДень“ посвящен спокойному отдыху и эмоциональному расслаблению. Всех гостей ждут разнообразные территории, на которых можно отдохнуть, расслабиться и полениться: релаксационные йога-практики, необычные игры и самые „ленивые“ мастерские. Каждому пришедшему в пижаме — приятный сувенир в подарок», — говорится в анонсе мероприятия.
Для любителей активного отдыха на фестивале тоже найдутся занятия. В программе указаны, например, танцы и фитнес-тренировки.
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