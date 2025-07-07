07 июля 2025

В Соликамске пройдет фестиваль лени

© Служба новостей «URA.RU»
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На фестивале «ЛеньДень» можно будет просто полежать
На фестивале «ЛеньДень» можно будет просто полежать Фото:

В Соликамске Пермского края отметят День лени. На фестивале «ЛеньДень» в местном парке 15 июля гостей ждут различные расслабляющие практики: йога, массаж, настольные игры. Желательный дресс-код — пижама.

«Фестиваль „ЛеньДень“ посвящен спокойному отдыху и эмоциональному расслаблению. Всех гостей ждут разнообразные территории, на которых можно отдохнуть, расслабиться и полениться: релаксационные йога-практики, необычные игры и самые „ленивые“ мастерские. Каждому пришедшему в пижаме — приятный сувенир в подарок», — говорится в анонсе мероприятия.

Для любителей активного отдыха на фестивале тоже найдутся занятия. В программе указаны, например, танцы и фитнес-тренировки.

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В Соликамске Пермского края отметят День лени. На фестивале «ЛеньДень» в местном парке 15 июля гостей ждут различные расслабляющие практики: йога, массаж, настольные игры. Желательный дресс-код — пижама. «Фестиваль „ЛеньДень“ посвящен спокойному отдыху и эмоциональному расслаблению. Всех гостей ждут разнообразные территории, на которых можно отдохнуть, расслабиться и полениться: релаксационные йога-практики, необычные игры и самые „ленивые“ мастерские. Каждому пришедшему в пижаме — приятный сувенир в подарок», — говорится в анонсе мероприятия. Для любителей активного отдыха на фестивале тоже найдутся занятия. В программе указаны, например, танцы и фитнес-тренировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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