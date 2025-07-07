07 июля 2025

Как выглядит пермский стенд на «Иннопроме», которым заинтересовались арабы. Фото

На пермском стенде на «Иннопроме» свою продукцию представили 14 компаний
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Иннопром» проходит с 7 по 10 июля
Выставка «Иннопром» проходит с 7 по 10 июля Фото:

На международной промышленной выставке «Иннопром», стартовавшей 7 июля в Екатеринбурге, 14 предприятий из Пермского края презентовали свои разработки. Как сообщает корреспондент URA.RU, стенд региона уже привлек внимание зарубежных представителей.

«Производственники и ученые демонстрируют свои новейшие технологии — кабели, БПЛА и их комплектующие, видеорегистраторы и решения для интеллектуального видеонаблюдения, газотурбинные двигатели. Выставлены также зарядные станции для электромобилей, средства индивидуальной защиты, инженерные конструкторы и другое», — говорится на сайте правительства Пермского края.

На стенде представлены предприятия «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «ОКП „Элка-кабель“, „Моторно“, „ММК-ЛМЗ“, „Биголенд“, „Рус импорт“ (Best Electronics), „ИНГК-Промтех“, „ВИПАКС+“, „Элкам-Нефтемаш“, „ППМТС „ПСС“, „СОМЗ“, „Траффик Дата“, „Фабио Рус“ и Пермский НОЦ мирового уровня „Рациональное недропользование“. Выставка „Иннопром“ продлится до 10 июля. В этом году страной-партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Основная тема форума — „Технологическое лидерство: индустриальный прорыв“.

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На международной промышленной выставке «Иннопром», стартовавшей 7 июля в Екатеринбурге, 14 предприятий из Пермского края презентовали свои разработки. Как сообщает корреспондент URA.RU, стенд региона уже привлек внимание зарубежных представителей. «Производственники и ученые демонстрируют свои новейшие технологии — кабели, БПЛА и их комплектующие, видеорегистраторы и решения для интеллектуального видеонаблюдения, газотурбинные двигатели. Выставлены также зарядные станции для электромобилей, средства индивидуальной защиты, инженерные конструкторы и другое», — говорится на сайте правительства Пермского края. На стенде представлены предприятия «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «ОКП „Элка-кабель“, „Моторно“, „ММК-ЛМЗ“, „Биголенд“, „Рус импорт“ (Best Electronics), „ИНГК-Промтех“, „ВИПАКС+“, „Элкам-Нефтемаш“, „ППМТС „ПСС“, „СОМЗ“, „Траффик Дата“, „Фабио Рус“ и Пермский НОЦ мирового уровня „Рациональное недропользование“. Выставка „Иннопром“ продлится до 10 июля. В этом году страной-партнером мероприятия стала Саудовская Аравия. Основная тема форума — „Технологическое лидерство: индустриальный прорыв“.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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