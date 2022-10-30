Воспитанники детских домов из Луганской Народной Республики переданы в семьи жителей Тюменской области, новых мам и пап обрели 15 несовершеннолетних. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей Луганской Народной Республики. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, они проживали в детских домах на Донбассе», — сообщил губернатор региона Александр Моор.
В Тюменской области детей приняли три семьи. Пятеро несовершеннолетних будут жить в Заводоуковске, трое — в Тобольском районе. Еще семеро — в Ярковском. Детям от двух до 17 лет.
«Их будут воспитывать „профессиональные“ родители, которые имеют многолетний успешный опыт. В ближайшее время ребята пройдут углубленное медобследование, всех устроим в детские сады и школы», — добавил Александр Моор.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii