30 октября 2022
29 октября 2022

Жители Тюменской области усыновили и удочерили 15 детей из Донбасса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, мама с ребенком, детская площадка, пешеходный переход, горка, дети, мама с детьми, детская безопасность
15 детей из ЛНР попали в семьи тюменцев Фото:

Воспитанники детских домов из Луганской Народной Республики переданы в семьи жителей Тюменской области, новых мам и пап обрели 15 несовершеннолетних. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей Луганской Народной Республики. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, они проживали в детских домах на Донбассе», — сообщил губернатор региона Александр Моор.

В Тюменской области детей приняли три семьи. Пятеро несовершеннолетних будут жить в Заводоуковске, трое — в Тобольском районе. Еще семеро — в Ярковском. Детям от двух до 17 лет.

«Их будут воспитывать „профессиональные“ родители, которые имеют многолетний успешный опыт. В ближайшее время ребята пройдут углубленное медобследование, всех устроим в детские сады и школы», — добавил Александр Моор.

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Воспитанники детских домов из Луганской Народной Республики переданы в семьи жителей Тюменской области, новых мам и пап обрели 15 несовершеннолетних. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей Луганской Народной Республики. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, они проживали в детских домах на Донбассе», — сообщил губернатор региона Александр Моор. В Тюменской области детей приняли три семьи. Пятеро несовершеннолетних будут жить в Заводоуковске, трое — в Тобольском районе. Еще семеро — в Ярковском. Детям от двух до 17 лет. «Их будут воспитывать „профессиональные“ родители, которые имеют многолетний успешный опыт. В ближайшее время ребята пройдут углубленное медобследование, всех устроим в детские сады и школы», — добавил Александр Моор.
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