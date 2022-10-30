Жители Тюменской области усыновили и удочерили 15 детей из Донбасса. Видео

31 октября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

15 детей из ЛНР попали в семьи тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Воспитанники детских домов из Луганской Народной Республики переданы в семьи жителей Тюменской области, новых мам и пап обрели 15 несовершеннолетних. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей Луганской Народной Республики. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, они проживали в детских домах на Донбассе», — сообщил губернатор региона Александр Моор. В Тюменской области детей приняли три семьи. Пятеро несовершеннолетних будут жить в Заводоуковске, трое — в Тобольском районе. Еще семеро — в Ярковском. Детям от двух до 17 лет. «Их будут воспитывать „профессиональные“ родители, которые имеют многолетний успешный опыт. В ближайшее время ребята пройдут углубленное медобследование, всех устроим в детские сады и школы», — добавил Александр Моор.

Воспитанники детских домов из Луганской Народной Республики переданы в семьи жителей Тюменской области, новых мам и пап обрели 15 несовершеннолетних. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «Тюменская область стала новым домом для 15 маленьких жителей Луганской Народной Республики. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, они проживали в детских домах на Донбассе», — сообщил губернатор региона Александр Моор. В Тюменской области детей приняли три семьи. Пятеро несовершеннолетних будут жить в Заводоуковске, трое — в Тобольском районе. Еще семеро — в Ярковском. Детям от двух до 17 лет. «Их будут воспитывать „профессиональные“ родители, которые имеют многолетний успешный опыт. В ближайшее время ребята пройдут углубленное медобследование, всех устроим в детские сады и школы», — добавил Александр Моор.