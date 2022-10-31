Военком из ХМАО отправился на фронт добровольцем

01 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Военком живет в обычной армейской палатке с мобилизованными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военком Белоярского района ХМАО подполковник Александр Шапкин отправился на фронт добровольцем. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Военком Белоярского района Александр Шапкин пошел добровольцем. Такие поступки только красят мужчин, а уж тем более офицеров. У него есть боевой опыт, и он посчитал невозможным в этот период оставаться в стороне, зная, что может принести пользу своим землякам, передав им опыт, сконцентрировав, обобщив вокруг себя. Это достойно похвалы и уважения», — сказал Тиртока.



Подполковник Шапкин находится в учебном центре в палаточном лагере, проходит переподготовку вместе с мобилизованными. Военнообязанные земляки отнеслись к поступку военкома с большим уважением. «Он пришел ко мне утром — сказал, что уходит добровольцем. Сказал, что он уверен, что принесет пользу. Я пожал ему руку за его мужественный поступок и пожелал качественно подготовить наших мобилизованных ребят. Теперь в Еланском учебном центре вспоминает навыки командира на инструкторской должности», — рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков.



Ранее URA.RU сообщало, что театральный актер из Ханты-Мансийска, проходивший срочную военную службу в десанте, отправился на спецоперацию. Его провожало и высказывало пожелания вернуться живым и здоровым очень большое число жителей города. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военком Белоярского района ХМАО подполковник Александр Шапкин отправился на фронт добровольцем. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Военком Белоярского района Александр Шапкин пошел добровольцем. Такие поступки только красят мужчин, а уж тем более офицеров. У него есть боевой опыт, и он посчитал невозможным в этот период оставаться в стороне, зная, что может принести пользу своим землякам, передав им опыт, сконцентрировав, обобщив вокруг себя. Это достойно похвалы и уважения», — сказал Тиртока. Подполковник Шапкин находится в учебном центре в палаточном лагере, проходит переподготовку вместе с мобилизованными. Военнообязанные земляки отнеслись к поступку военкома с большим уважением. «Он пришел ко мне утром — сказал, что уходит добровольцем. Сказал, что он уверен, что принесет пользу. Я пожал ему руку за его мужественный поступок и пожелал качественно подготовить наших мобилизованных ребят. Теперь в Еланском учебном центре вспоминает навыки командира на инструкторской должности», — рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков. Ранее URA.RU сообщало, что театральный актер из Ханты-Мансийска, проходивший срочную военную службу в десанте, отправился на спецоперацию. Его провожало и высказывало пожелания вернуться живым и здоровым очень большое число жителей города. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.