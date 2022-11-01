Офису TikTok в России предложили переехать в Казахстан

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Компания TikTok открывает новый офис Фото:

Сотрудникам российского офиса приложения TikTok предложили переехать в Казахстан, Армению или Киргизию после объявления частичной мобилизации в России. Об этом заявили два источника в TikTok и бывший сотрудник компании.

«Компания TikTok открывает новый офис. Местонахождение будет в Казахстане», — приводит слова руководителя отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасии Паниной РБК. Данную информации она опубликовала у себя на странице в LinkedIn (заблокирован на территории РФ).

Ранее первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин заявил, что власти ждут возвращения TikTok в Россию. В планах властей использовать TikTok как один из рупоров жизни регионов и страны в целом, добавил Истомин.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Позже, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране.

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Сотрудникам российского офиса приложения TikTok предложили переехать в Казахстан, Армению или Киргизию после объявления частичной мобилизации в России. Об этом заявили два источника в TikTok и бывший сотрудник компании. «Компания TikTok открывает новый офис. Местонахождение будет в Казахстане», — приводит слова руководителя отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасии Паниной РБК. Данную информации она опубликовала у себя на странице в LinkedIn (заблокирован на территории РФ). Ранее первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин заявил, что власти ждут возвращения TikTok в Россию. В планах властей использовать TikTok как один из рупоров жизни регионов и страны в целом, добавил Истомин. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Позже, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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