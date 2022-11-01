Офису TikTok в России предложили переехать в Казахстан

Сотрудникам российского офиса приложения TikTok предложили переехать в Казахстан, Армению или Киргизию после объявления частичной мобилизации в России. Об этом заявили два источника в TikTok и бывший сотрудник компании.
«Компания TikTok открывает новый офис. Местонахождение будет в Казахстане», — приводит слова руководителя отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасии Паниной РБК. Данную информации она опубликовала у себя на странице в LinkedIn (заблокирован на территории РФ).
Ранее первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин заявил, что власти ждут возвращения TikTok в Россию. В планах властей использовать TikTok как один из рупоров жизни регионов и страны в целом, добавил Истомин.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Позже, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране.
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