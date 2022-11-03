Экс-руководитель исполкома в Запорожье передавал Украине информацию о сотрудниках

Руководитель исполкома уволился после шпионажа на Украину Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший начальник социально-экономического управления Мелитопольского городского совета Юрий Захарчук шпионил на власти той части Запорожья, которая остается под контролем Украины. Об этом URA.RU рассказали в силовых структурах Запорожской области.

«В Запорожье я контактировал с заместителем мэра Ириной Бутаковой и начальником отдела кадров исполкома Натальей Буряк. Они просили передавать им информацию, кто из сотрудников находится в Мелитополе, и кто перешел на работу в структуры ВГА. Они говорили, что это нужно для прекращения трудовых отношений с перешедшими», — рассказал Захарчук.

По его словам, затем украинская прокуратура начала возбуждать уголовные дела в отношении тех, кто перешел в ВГА. Захарчук заявил, что после этого перестал передавать информацию. По словам Захарчука, передаваемая им информация размещалась в СМИ. Он отметил, что только потом осознал риск опасности для коллег.

Захарчук написал заявление об уходе. Он объяснил свое решение тем, что организация мешает новой власти наладить работу подразделений. Он признал, что в результате его доносов страдали жители Мелитополя. «Граждане не переходили в ВГА Мелитополя, так как боялись уголовных дел. Из-за чего жители недополучали услуги или получали некачественно», — заявил он.

Российская армия освободила большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В результате регион вошел в состав России после проведения там референдума.