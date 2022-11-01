Воспитанием свердловских патриотов займется экс-командир спецназа ГРУ

Юрий Яночкин представлен коллективу ДОСААФ 2 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-командир 12 отдельной бригады специального назначения ГРУ Юрий Яночкин представлен коллективу регионального ДОСААФ как новый руководитель. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом URA.RU.

«Меня сегодня представляют коллективу. Я приму дела и должность до 10 ноября», — рассказал Яночкин.

Он подчеркнул, что подробно расскажет о предстоящей работе на посту позднее, когда будут подписаны официальные документы. По словам источника URA.RU, коллектив обрадовался назначению, посчитав, что новый руководитель решит все текущие проблемы ДОСААФ.

Яночкин был назначен председателем Союза ветеранов спецназа ГРУ, до 2010 года занимал должность заместителя начальника штаба Центрального военного округа. Прежний руководитель ДОСААФ Владимир Мезенцев в разговоре с URA.RU не подтверждал свою грядущую отставку и говорил, что продолжает работу.

ДОСААФ занимается подготовкой по различным видам спорта, а также проводит патриотическую работу среди молодежи. Общество организует активный отдых и спортивные мероприятия в 80 субъектах России.