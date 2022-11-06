В ХМАО злоумышленник бросил с балкона петарду в человека

Петарда взорвалась рядом с прохожим Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте на улице Генерала Иванова злоумышленник бросил с балкона петарду в человека, который стоял возле подъезда. Информация об этом появилась во «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

«Один из жителей дома на Генерала Иванова, 3 бросил петарду на стоящего возле подъезда парня. Молодой человек успел отойти, после чего раздался хлопок. В результате разрыва „снаряда“ сработали сигнализации припаркованных во дворе автомобилей», — говорится в сообщении.

Один из пользователей высказал предположение, что так житель среагировал на курение рядом с подъездом. «Может проблема в том, что надоело сигаретным дымом дышать? Может, предупреждали не один раз, что не стоит курить под окнами?», — задается вопросом пользователь Анна Григорьева.

В полиции Сургута журналисту URA.RU сообщили, что по факту про произошедшего началась доследственная проверка. К правоохранителям обратился с жалобой один из жителей дома.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили адвоката, избившего ребенка из-за взрыва петард. В Нефтеюганске суд приговорил местного жителя к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы за избиение подростка, который бросил рядом с ним петарду.