06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

В ХМАО злоумышленник бросил с балкона петарду в человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд МЧС по местам продажи фейерверков. Курган, фейерверки продажа
Петарда взорвалась рядом с прохожим Фото:

В Сургуте на улице Генерала Иванова злоумышленник бросил с балкона петарду в человека, который стоял возле подъезда. Информация об этом появилась во «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ».

«Один из жителей дома на Генерала Иванова, 3 бросил петарду на стоящего возле подъезда парня. Молодой человек успел отойти, после чего раздался хлопок. В результате разрыва „снаряда“ сработали сигнализации припаркованных во дворе автомобилей», — говорится в сообщении.

Один из пользователей высказал предположение, что так житель среагировал на курение рядом с подъездом. «Может проблема в том, что надоело сигаретным дымом дышать? Может, предупреждали не один раз, что не стоит курить под окнами?», — задается вопросом пользователь Анна Григорьева.

В полиции Сургута журналисту URA.RU сообщили, что по факту про произошедшего началась доследственная проверка. К правоохранителям обратился с жалобой один из жителей дома.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили адвоката, избившего ребенка из-за взрыва петард. В Нефтеюганске суд приговорил местного жителя к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы за избиение подростка, который бросил рядом с ним петарду.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В Сургуте на улице Генерала Иванова злоумышленник бросил с балкона петарду в человека, который стоял возле подъезда. Информация об этом появилась во «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ». «Один из жителей дома на Генерала Иванова, 3 бросил петарду на стоящего возле подъезда парня. Молодой человек успел отойти, после чего раздался хлопок. В результате разрыва „снаряда“ сработали сигнализации припаркованных во дворе автомобилей», — говорится в сообщении. Один из пользователей высказал предположение, что так житель среагировал на курение рядом с подъездом. «Может проблема в том, что надоело сигаретным дымом дышать? Может, предупреждали не один раз, что не стоит курить под окнами?», — задается вопросом пользователь Анна Григорьева. В полиции Сургута журналисту URA.RU сообщили, что по факту про произошедшего началась доследственная проверка. К правоохранителям обратился с жалобой один из жителей дома. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО осудили адвоката, избившего ребенка из-за взрыва петард. В Нефтеюганске суд приговорил местного жителя к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы за избиение подростка, который бросил рядом с ним петарду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...