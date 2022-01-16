В ХМАО осудили адвоката, избившего ребенка из-за взрыва петард

Мужчина почти четыре года проведет в колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нефтеюганский районный суд отправил местного жителя в колонию на 3 года и 10 месяцев за жестокое избиение ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — осужденный напал на ребенка, взрывающего петарды во дворе. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал пресс-секретарь.

Судом установлено, что 27 декабря 2014 года двое детей взорвали петарды около гражданина. Мужчина стал преследовать убегающих подростков, догнал одного из них, — 13-летнего мальчика, — и нанес ему удар в область грудной клетки. После того, как ребенок упал, злоумышленник продолжил избивать его ногами. В результате потерпевший получил множественные травмы, а в последствии врачебная комиссия диагностировала у него психическое расстройство, развившееся после нападения.

По сообщению источника URA.RU, осужденным является действующий адвокат адвокатской палаты ХМАО Андрей Главацкий. В окружной адвокатской палате заявили, что вопрос о лишении Главацкого статуса будет решен только после вступления приговора в законную силу. «Это решение принято недавно, поэтому у нас еще не было информации о нем. Согласно закону, лишение статуса адвоката может быть принято только после вступления приговора в законную силу», — рассказал собеседник агентства URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский адвокат жестоко избил ребенка за петарду. Мужчине грозило до восьми лет за избиение несовершеннолетнего, он сломал мальчику два ребра.

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