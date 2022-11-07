МТС: абоненты могут пользоваться Instagram* из-за взлома системы Роскомнадзора

07 ноября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Систему фильтрации Роскомнадзора пытаются взломать, сообщили в МТС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МТС объяснил, что некоторые их абоненты могут пользоваться социальной сетью Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) без использования VPN из-за взлома системы фильтрации Роскомнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора связи. «Это система фильтрации Роскомнадзора. Это айтишники, которые пытаются взломать эту систему и периодически ее взламывают», — сообщили в пресс-службе группы МТС. Редакция URA.RU направила запрос в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ответ на момент публикации новости не поступил. На звонок корреспондента в пресс-службе ведомства не ответили. Ранее некоторые граждане РФ сообщили, что соцсеть Instagram (запрещена в РФ) стала доступна без использования VPN. В частности, с данным сбоем столкнулись абоненты МТС. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

МТС объяснил, что некоторые их абоненты могут пользоваться социальной сетью Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) без использования VPN из-за взлома системы фильтрации Роскомнадзора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора связи. «Это система фильтрации Роскомнадзора. Это айтишники, которые пытаются взломать эту систему и периодически ее взламывают», — сообщили в пресс-службе группы МТС. Редакция URA.RU направила запрос в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ответ на момент публикации новости не поступил. На звонок корреспондента в пресс-службе ведомства не ответили. Ранее некоторые граждане РФ сообщили, что соцсеть Instagram (запрещена в РФ) стала доступна без использования VPN. В частности, с данным сбоем столкнулись абоненты МТС. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ