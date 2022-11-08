В Перми восстановят мурал Наговицына

Возможно, портрет появится весной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Портрет музыканта Сергея Наговицына, который располагался на стене многоэтажного дом в Перми и был уничтожен, могут восстановить в следующий году. Появление граффити уже утвердили в министерстве культуры Пермского края и департаменте градостроительства и архитектуры.

«Граффити в любом случае будет восстановлено. Не было очень долго плитки, пока она шла, начались дожди и снега. Я думаю, что краску уже наносить поздно, потому что холодно, и стену еще не заложили плиткой. Поэтому считаю, что граффити будет восстанавливаться уже весной», — пишет «Текст», ссылаясь на слова вдовы музыканта Инны Наговицыной.

Огромное граффити с известным шансонье Сергеем Наговицыным на доме в центре Перми убрали в рамках реконструкции городских фасадов в начале сентября. Сергей Наговицын — российский шансонье. Он родился в Перми. В декабре 1999 года после концерта в Кургане скоропостижно скончался от сердечного приступа.